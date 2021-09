Rothmans, Benson & Hedges invite les organismes de bienfaisance canadiens à présenter une demande de subvention de 25 000 $

TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a annoncé qu'il était maintenant possible de présenter des demandes dans le cadre du troisième programme annuel de financement sous forme de subvention Giving Back.

RBH encourage les organismes de bienfaisance et sans but lucratif voués à l'éducation, à la durabilité environnementale et au développement communautaire à présenter une demande de subvention d'une valeur maximale de 25 000 $. La date limite pour soumettre une demande est le 31 octobre 2021. Cliquez ici pour connaître la marche à suivre pour présenter une demande.

L'objectif de ce programme est de soutenir, partout au Canada, des initiatives visant à éliminer les obstacles sociaux et environnementaux afin de créer une valeur à long terme dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et du bien-être communautaire.

L'engagement de RBH en faveur d'un avenir sans fumée :

RBH est déterminée à créer un Canada sans fumée et à être un chef de file dans les différentes catégories de solutions de rechange non fumigènes au tabagisme, ainsi qu'à gérer les principaux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Créer un avenir sans fumée - l'objectif de RBH est de mettre fin au tabagisme au Canada d'ici 2035, avec l'aide des divers niveaux de gouvernement et du grand public. RBH encourage les Canadiens à s'abstenir complètement de consommer toute forme de tabac et de nicotine, à arrêter complètement s'ils fument déjà et à changer d'approche s'ils ne sont pas capables d'arrêter. Sachant que les gouvernements consacrent la plupart de leurs efforts à des programmes d'abstinence et d'abandon, RBH cherche prioritairement à aider les fumeurs actuels à faire la transition vers un avenir sans fumée, en offrant des solutions de rechange novatrices et non fumigènes à la cigarette.

Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui ont besoin de financement sont encouragés à présenter une demande dans le cadre du programme Giving Back. La date limite pour soumettre une demande est le 31 octobre 2021 et les candidats retenus seront avisés d'ici la fin de 2021.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbhinc.ca.

