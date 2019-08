Rothmans, Benson & Hedges invite les organismes de bienfaisance à changer les choses grâce à son nouveau programme de subventions Un lendemain meilleur (A Better Tomorrow)

TORONTO, le 19 août 2019 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de financement sous forme de subvention en vertu de son initiative en matière de responsabilité sociale d'entreprise Un lendemain meilleur (A Better Tomorrow). Cette initiative s'harmonise avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Financement sous forme de subvention

Dans le cadre de l'initiative Un lendemain meilleur, RBH invite les organismes de bienfaisance voués à l'éducation, à l'environnement ou au développement communautaire à présenter une demande de financement pouvant aller jusqu'à 25 000 $. La date limite pour soumettre une demande est le 30 novembre 2019. Cliquez ici pour connaître la marche à suivre pour présenter une demande.

Redonner à la communauté

Les salariés de RBH font don de leur temps afin de venir en aide à Habitat pour l'humanité Canada dans le cadre de projets de logements partout au pays, à Arbres Canada lors d'initiatives de plantation d'arbres, et à Moisson Québec, une banque alimentaire qui contribue à la sécurité alimentaire dans la ville de Québec. À l'heure actuelle, nos salariés se préparent pour la Journée mondiale du nettoyage qui doit avoir lieu le 21 septembre 2019, une initiative mondiale dont l'objectif est de ramasser les déchets qui se trouvent dans les espaces publics.

Développement durable

L'engagement de RBH envers le développement durable comprend de nombreuses initiatives qui s'harmonisent avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Plus précisément, nous sommes déterminés à atteindre les objectifs suivants :

Réduire notre empreinte environnementale



RBH est déterminée à homologuer constamment ses activités commerciales en vue de respecter les normes les plus élevées en matière de durabilité environnementale. Le 30 mai 2019, les salariés de RBH ont pris part à la Journée de nettoyage des mégots de cigarette au centre-ville de Toronto afin de renforcer notre engagement à établir des partenariats avec les gouvernements et les communautés pour créer un Canada sans fumée. RBH invite les organismes à présenter une demande de subvention afin de financer des événements en faveur de la propreté au sein de différentes collectivités au Canada .





RBH appuie et continuera d'appuyer l'objectif du gouvernement du Canada de réduire le taux de tabagisme à 5 % de la population d'ici 2035. RBH continuera de déployer des efforts en vue d'élaborer et de présenter des solutions de rechange sans fumée destinées au marché canadien en faisant appel aux nouvelles technologies en vue d'aider le gouvernement du Canada à réaliser cet objectif. Nos efforts visent toujours à soutenir la campagne Unsmoke Canada.





RBH procède à une refonte de ses activités de manière à faire la promotion de la collaboration, de la diversité et de l'inclusion. La Société continuera d'offrir une indemnisation et des avantages qui respectent ou dépassent les valeurs médianes du marché canadien.





RBH offre aux femmes la possibilité d'occuper des postes au sein de ses équipes de gestion et de direction. Non seulement l'égalité entre les sexes est un objectif interne de RBH, mais celle-ci est également mise de l'avant dans le cadre de nos efforts communautaires en matière de durabilité grâce à nos partenariats avec des organismes de bienfaisance et banques alimentaires locaux venant en aide aux femmes.

RBH procède à une refonte de ses activités et de sa manière d'interagir avec les consommateurs et les collectivités, alors que nous nous efforçons de tenir le rôle de leader en matière de développement durable. L'initiative Un lendemain meilleur est l'occasion de donner aux salariés de RBH les moyens de faire une différence au sein de leurs collectivités et de favoriser un changement positif.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

« Nous souhaitons que l'initiative Un lendemain meilleur nous permette de faire une différence. Nous sommes soucieux de soutenir les organismes de bienfaisance voués à l'éducation, à l'environnement et au développement des communautés. Il y a beaucoup de bonnes causes, et nous travaillerons de concert avec les différents organismes qui partagent notre engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies. »

« Chez RBH, nous soutenons l'objectif de Unsmoke Canada. Pour nous, cela signifie de débarrasser le Canada de la fumée de cigarette. Pour qu'un tel changement survienne, il faut que les gouvernements, les consommateurs et la société jouent tous leur rôle. »

Si vous faites partie d'un organisme de bienfaisance ayant besoin de financement, n'hésitez pas à communiquer avec RBH au sujet de notre programme Un Un lendemain meilleur à l'adresse abettertomorrow@rbhinc.ca

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.rbhinc.ca et www.unsmoke.ca (liens en anglais).

Renseignements: Contact pour les médias : Larysa Woloszansky ou Sarah Tratt, media@rbhinc.ca, 416 442-3545

