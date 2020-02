Rothmans, Benson & Hedges Inc. obtient la certification Top Employer au Canada pour une troisième année

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a été officiellement reconnue par le Top Employers Institute comme l'un des employeurs de choix au Canada en 2020.

La certification s'appuie sur les résultats d'un sondage mondial exhaustif sur les conditions de travail des cadres et des employés chez RBH. Le titre de « Top employer » est décerné à des organisations qui montrent la voie par leurs pratiques exceptionnelles en matière de RH où la priorité est accordée au personnel.

À titre de société indépendante de certification des ressources humaines, le Top Employers Institute évalue les candidats au moyen de son sondage mondial sur les pratiques exemplaires des ressources humaines. Pour obtenir la certification, les organisations doivent atteindre les normes minimales établies par le Top Employers Institute.

Le sondage sur les meilleures pratiques en matière de RH comprend plus de 100 questions qui portent sur 600 pratiques de « perfectionnement professionnel » et qui couvrent 10 sujets. On y traite des stratégies liées aux talents, de la planification des effectifs, de l'acquisition de talents, de l'intégration du personnel, de la formation et du perfectionnement, de la gestion du rendement, du perfectionnement du leadership, de la gestion des carrières et de la relève, de la rémunération et des avantages sociaux ainsi que de la culture de l'entreprise.

RBH est certifiée par le Top Employers Institute depuis 2018 et a reçu la certification Equal-Salary en 2019. L'obtention de ces certifications met en évidence l'engagement de RBH envers la réussite de son personnel.

De plus, RBH s'est engagée dans un processus de transformation vers un Canada sans fumée d'ici 2035. Cette transformation comprend un volet culturel qui vise à donner aux salariés de RBH le pouvoir de créer un meilleur avenir et d'améliorer la culture d'entreprise.

Pour les possibilités d'emploi à RBH, veuillez consulter notre site Web.

CITATIONS : Anu Wadhwani, directrice, Service de Capital humain et Culture, RBH :

Nous sommes honorés que RBH ait été certifiée Top Employer en 2020. Cette reconnaissance de taille reflète bien l'engagement et les efforts sincères que nos employés et l'entreprise ont déployés pour devenir le meilleur employeur possible.

Notre mission est de rendre le Canada sans fumée. Notre objectif est de créer pour les fumeurs de meilleurs substituts à la cigarette en plus de faire prospérer une entreprise durable et de classe mondiale dont nous sommes profondément fiers.

Chez RBH, nous ne faisons qu'un, nous échangeons ouvertement et nous restons investis dans la réussite de l'entreprise et de chacun d'entre nous; c'est pourquoi la reconnaissance offerte par le Top Employers Institute et par Equal-Salary est importante pour nous.

Cette certification nous rappelle que nous faisons partie d'une collectivité mondiale d'organisations avant-gardistes qui persistent à ne rechercher que les meilleures pratiques pour leur personnel.

Ce ne sont pas les entreprises qui changent l'industrie, ce sont les employés. Chez RBH, les employés changent l'avenir de l'industrie du tabac afin d'aider à rendre le Canada sans fumée.

CITATION : David Plink, Top Employers Institute :

Pour obtenir le titre de « Top Employer », une organisation devra prouver que la mise en œuvre de ses stratégies en matière de ressources humaines enrichit le monde du travail de ses employés. Les participants certifiés illustrent parfaitement l'importance accordée aux pratiques en matière de ressources humaines, puisqu'ils s'engagent en permanence à donner à leurs employés les moyens d'améliorer le monde du travail.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

Top Employers Institute est l'autorité mondiale dans la reconnaissance de l'excellence dans les pratiques en matière de ressources humaines. Nous contribuons à accélérer l'application de ces pratiques pour enrichir le monde du travail. Grâce au programme de certification du Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent être validées, certifiées et reconnues comme un employeur de choix. Fondé il y a plus de 28 ans, Top Employers Institute a certifié plus de 1 500 organisations dans 118 pays ou régions. Ces employeurs de choix certifiés ont une incidence positive sur la vie de 6 000 000 d'employés dans le monde.

