RBH prend des mesures pour minimiser les répercussions environnementales de ses produits.

TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à façonner un avenir sans déchets et à réduire la quantité de déchets de ses produits après consommation, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a lancé à l'échelle nationale son programme de recyclage des produits sans fumée.

Dans le cadre de ce programme, l'entreprise recyclera ou éliminera de façon sécuritaire les dispositifs de vapotage, les capsules, même celles de ses concurrents, et les accessoires, ainsi que les dispositifs chauffants pour le tabac. Ce programme a été initialement lancé avec l'installation de boîtes de recyclage dans 450 magasins répartis dans certaines provinces. Grâce à cette expansion à l'échelle nationale, des boîtes de recyclage sont maintenant disponibles dans plus de 3 000 emplacements de détaillants partout au pays, à l'exception du Québec. RBH continue d'offrir au consommateur la possibilité d'envoyer par la poste des produits sans fumée, sans frais, et directement de son domicile ou de son entreprise.

Le taux de retour global du programme de recyclage des produits sans fumée est supérieur à 5 % depuis son lancement. Il s'agit du meilleur dans sa catégorie dans le cadre des programmes de récupération au Canada. Par ailleurs, plus de 100 000 dispositifs ont déjà été recueillis et éliminés de façon sécuritaire dans le cadre de ce programme.

Moteur du changement positif

Le développement durable est au cœur de la transformation de RBH, qui est passée de l'un des plus grands fabricants de cigarettes au pays à une entreprise qui encourage les fumeurs à arrêter de fumer ou à se tourner vers de meilleurs produits de remplacement. Dans le cadre de ses efforts déployés en matière de durabilité et de son programme de nettoyages Finilaboucane Canada, RBH organise et soutient les initiatives locales de nettoyage des déchets. Les événements menés dans le cadre du programme Nettoyages Finilaboucane Canada en 2022 sont les suivants :

Mobilisation de plus de 2 400 bénévoles qui ont consacré environ 11 500 heures au nettoyage des déchets et des mégots de cigarette.

Plus de 1 300 000 mégots de cigarette ont été ramassés et recyclés de manière adéquate, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à l'année précédente.

Nettoyage et traitement de plus de 47 000 kilogrammes de déchets (à l'exclusion des mégots de cigarette).

Le programme national de nettoyage est unique dans l'industrie. RBH s'efforce de réduire la quantité de déchets dans l'environnement en collaboration avec un leader de l'industrie du recyclage afin de recycler tous les mégots de cigarette ramassés, avec une attention particulière portée aux filtres en plastique.

Par ailleurs, RBH a versé plus de 100 000 $ à 21 organisations caritatives partout au pays afin de les soutenir dans leur lutte en faveur des causes sociales et environnementales dans le cadre de son programme Redonner à la collectivité. L'objectif du programme Redonner à la collectivité est de générer une valeur durable dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et du bien-être communautaire.

Pour savoir où recycler un dispositif sans fumée, visitez le site https://www.veev-vape.com/ca/en/recycle_veev.

Pour en savoir plus sur l'engagement de RBH à favoriser un changement positif, visitez le site https://www.rbhinc.ca/fr-ca/home/how-we-give-back-fr.

Citation : Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

Chez RBH, nous nous considérons comme des chefs de file dans notre industrie lorsqu'il s'agit de promouvoir le développement durable.

Nous savons que l'élimination de la cigarette et le fait de soutenir les fumeurs adultes dans leur choix de solutions de rechange sans fumée sont les mesures qui auront la plus grande incidence. Par ailleurs, nous travaillons également à réduire la quantité de déchets après consommation et à faire progresser les discussions portant sur les déchets afin de minimiser les répercussions environnementales de nos produits.

L'élargissement de notre programme de recyclage des produits sans fumée à l'échelle nationale et nos efforts visant à appuyer le ramassage et l'élimination adéquate des mégots de cigarette sont deux exemples de mesures que nous prenons afin de répondre à ces objectifs ambitieux.

Le développement durable est au cœur de notre transformation, et nous sommes déterminés à créer un avenir sans fumée et sans déchets.

Nous continuerons de prendre des mesures et de saisir toutes les occasions qui nous permettront de créer une incidence positive sur les communautés, l'économie et l'environnement.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site https://www.rbhinc.ca/ et tenez-vous au courant de la transformation de RBH en suivant l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

