Un programme de recyclage des produits sans fumée et des programmes nationaux de nettoyage concrétisent la vision de RBH d'un avenir sans déchets

TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - Afin d'aider à éliminer les déchets dans les collectivités partout au Canada, les membres de l'équipe de Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) ont organisé des activités locales de nettoyage dans quatre collectivités du Canada le 31 mai.

Ces activités se dérouleront dans les villes et les emplacements suivants (toutes les heures sont locales) :

Vancouver : quartier des affaires de Vancouver, station Waterfront, de 10 h à midi

Calgary : Prince's Island (698 av. Eau Claire SO) de 10 h à midi

Région du Grand Toronto : 1500 Don Mills Road, de 10 h à midi

Montréal : parc du Mont-Royal (maison Smith- 1260 chemin Remembrance) de 10 h à midi

Des centaines de membres de l'équipe de RBH nettoieront les déchets dans les lieux publics, les secteurs riverains et les aires communautaires locales. Ces activités de nettoyage visent à accroître la sensibilisation et à faire discuter sur l'habitude de jeter des déchets, dans le but de créer des collectivités plus propres, conformément aux valeurs de RBH qui s'efforce de réduire l'impact de ses produits et de ses activités tout en encourageant un avenir sans fumée.

Engagement envers le développement durable

RBH reconnaît l'importance du développement durable pour son ambition visant la création d'un avenir sans fumée au Canada. L'an dernier, l'entreprise a lancé un programme de recyclage sans fumée. Dans le cadre de ce programme, RBH recycle ou élimine de façon sécuritaire les dispositifs de vapotage, les cartouches, y compris celles des concurrents, et les accessoires, ainsi que les dispositifs chauffants pour le tabac. Dans les quelques mois qui ont suivi le lancement, plus de 6 300 unités de déchets de cigarettes électroniques ont été récupérées et recyclées. Ce projet pilote devrait prendre de l'expansion en ligne et dans les emplacements de détail cette année.

De plus, dans le cadre d'un effort continu visant à avoir une incidence positive sur les collectivités partout au Canada, RBH organise et soutient des initiatives locales de nettoyage. À ce jour, près d'un million de bénévoles ont participé au programme national de nettoyage et, collectivement, ont investi environ 10,5 millions d'heures dans des projets de nettoyage. Le programme a eu une incidence positive sur les collectivités locales dans toutes les provinces. Plus de 4 millions de livres ou de 1,8 million de déchets ont été nettoyés et près de 800 000 mégots de cigarettes ont été ramassés et recyclés. Il s'agit de l'un des articles les plus jetés au Canada.

Pour en savoir plus sur les efforts de RBH en matière de développement durable, visitez le site : https://www.rbhinc.ca/home/how-we-give-back

Citation : Jeff Gaulin, directeur, Affaires externes, RBH

Nous reconnaissons l'importance du développement durable pour notre entreprise et au sein de nos collectivités et nous nous considérons comme des chefs de file dans ce domaine dans notre industrie.

À mesure que nous transformons notre entreprise, nous voulons avoir une incidence positive sur la société et l'une des façons d'y parvenir est de prendre des mesures pour minimiser l'impact environnemental de nos produits et de nos activités.

Nous constatons que les membres de notre équipe agissent dans leur collectivité. Nous avons agi de notre côté en tant qu'entreprise, notamment en mettant en place des programmes nationaux de nettoyage et de recyclage, une première dans l'industrie.

Tandis que nous nous efforçons d'atteindre notre objectif d'éliminer les cigarettes au Canada au cours de la prochaine décennie, nous retirerons également l'un des déchets les plus présents au monde.

Beaucoup de travail reste à faire, mais si les Canadiens, l'industrie et le gouvernement peuvent unir leurs efforts, nous pouvons créer des effets durables sur notre vie à tous en donnant aux générations futures un monde sans fumée et sans mégots de cigarette.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

