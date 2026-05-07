MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Stéphan Morency, président directeur-général de Fondaction et du regroupement entre Bâtirente et Fondaction, annonce l'arrivée de Rose Marcello dans le rôle clé de vice-présidente et cheffe de l'investissement. Elle succède à Claire Bisson qui prendra sa retraite à la fin juin 2026, dans une transition structurée et harmonieuse.

Rose Marcello (Groupe CNW/Fondaction)

Responsable des portefeuilles de placements et des investissements en capital de développement, sous toutes leurs formes, Rose Marcello prend la tête d'une équipe expérimentée et engagée. Ensemble, ils et elles portent la mission d'une organisation qui privilégie une approche d'investissement d'impact ambitieuse.

Stéphan Morency déclare : « Rose est une financière de talent dont la vision de l'investissement s'inscrit en parfaite cohérence avec l'ambition de notre organisation : offrir aux personnes et aux organisations qui croient dans le progrès social et écologique la possibilité d'investir intentionnellement dans l'économie qu'elles veulent. Son arrivée constitue un levier stratégique pour l'organisation, en renforçant notre capacité à faire évoluer nos stratégies de placement et d'investissement dans un contexte de marchés complexes. »

Rose Marcello souligne : « Tout au long de ma carrière, j'ai été guidée par la conviction que le capital peut être déployé pour créer de la valeur en cohérence avec nos valeurs. Je rejoins aujourd'hui une organisation engagée à offrir le meilleur équilibre rendement-risque-durabilité et qui se donne les moyens d'y parvenir. C'est un mandat que j'assume avec enthousiasme: bâtir un avenir durable, à la hauteur des attentes des particuliers et des institutions qui nous confient leur épargne et leur capital. »

Rose Marcello a près de 20 ans d'expérience en gestion de portefeuille, stratégies de placement, investissement durable et sélection de gestionnaires, couvrant de multiples classes d'actifs.

Elle était jusqu'à tout récemment vice-présidente et cheffe de la stratégie d'investissement et des solutions clients chez iA Gestion mondiale d'actifs. Elle a précédemment occupé des rôles de gestion et de direction chez Coriel Capital et Addenda Capital, après avoir débuté sa carrière chez State Street Trust à Montréal.

Titulaire d'un MBA de l'Université Laval, d'une maîtrise en finance de l'IAE Lille et détentrice du titre de CFA depuis 2013, Rose se distingue par une expertise solide, une approche rigoureuse des placements et une forte capacité de collaboration.

À propos de l'organisation

Fondaction et Bâtirente -- le fonds de travailleurs et le système de retraite collective créés à l'initiative de la CSN -- ont regroupé leurs forces pour former une nouvelle organisation qui fait de l'épargne collective un levier de progrès social et écologique.

Allié avec Fondaction Gestion d'actifs, ce nouveau groupe développe des solutions d'épargne et d'investissement durables et d'impact. Il déploie une offre conçue pour les personnes et les groupes engagés qui souhaitent orienter leur épargne selon leurs aspirations pour bâtir le monde qu'ils et elles veulent. En 2026, il totalise plus de 6 milliards de dollars en fonds et actifs sous gestion, notamment pour près de 250 000 personnes qui choisissent de lui confier leur épargne.

SOURCE Fondaction

Contact : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communication et relations publiques, [email protected]