Geneviève Morin annonce qu'elle prendra sa retraite de Fondaction

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction depuis 2020, a annoncé cette semaine son départ prochain de l'organisation dans laquelle elle travaille depuis sa création, en 1996. Le conseil d'administration a confié à son comité des ressources humaines le mandat d'entreprendre une démarche rigoureuse et diligente afin de compléter le processus de relève déjà entamé. Geneviève Morin reste en poste jusqu'à la nomination de la personne qui lui succèdera.

« Je tiens à saluer la contribution exceptionnelle de Geneviève Morin pour Fondaction. Elle fait partie de l'équipe depuis le premier jour. C'est une militante authentique qui se bat pour donner aux travailleurs et travailleuses les moyens d'épargner pour une retraite qui répond à leurs aspirations personnelles et collectives. Elle a consacré sa carrière à changer la finance pour qu'elle réponde aux besoins des personnes dans le respect des limites de la planète. Pour tout ça et plus encore, bravo et merci », souligne Caroline Senneville, présidente du conseil d'administration.

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction, déclare : « Pour moi, Fondaction c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Ensemble, nous faisons chaque jour la démonstration qu'il est possible de travailler pour une économie plus équitable, plus inclusive et plus verte tout en générant des rendements financiers compétitifs. Avec le regroupement des forces entre Fondaction et Bâtirente officialisé il y a un peu plus d'un an, nous pouvons désormais offrir plus d'options aux épargnants qui veulent investir en tenant compte à la fois de leurs besoins et des aspirations collectives. Je passe le flambeau avec confiance, alors que l'organisation est solide et qu'elle poursuit son développement ambitieux, portée par une équipe forte et engagée. Je suis très reconnaissante à tous ceux et celles qui m'ont accordé leur confiance pendant toutes ces années et fière de ce que nous avons bâti ensemble. »

Précurseur depuis 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

