MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration annonce la nomination de Stéphan Morency au poste de président-directeur général de Fondaction et du regroupement entre Bâtirente et Fondaction. La décision a été entérinée sur recommandation du comité des ressources humaines en conclusion d'une démarche rigoureuse et diligente. Cela conclut un processus de relève entamé il y a deux ans, avec la volonté d'assurer une continuité solide tout en insufflant une énergie renouvelée à l'organisation. Stéphan succède à Geneviève Morin, qui a annoncé sa retraite le 11 février dernier. Il entrera officiellement en fonction le lundi 13 avril 2026.

Stéphan Morency (Groupe CNW/Fondaction)

Stéphan Morency déclare : « La finance peut et doit être au service du bien commun. C'est le fil conducteur de mon engagement et de la vision que je veux porter avec celles et ceux qui font partie de notre mouvement. Nous avons entre les mains un levier puissant : la capacité de donner du pouvoir aux gens en mobilisant collectivement leur épargne et en l'orientant vers des entreprises, des organisations et des projets qui ont un impact positif et qui contribuent à bâtir le monde qu'ils et elles veulent. C'est avec gratitude que j'accepte ce rôle au sein de l'organisation dans laquelle je suis arrivé il y a plus de 15 ans et avec laquelle je suis en amour depuis le premier jour ».

La présidente du conseil d'administration, Caroline Senneville, déclare : « Stéphan Morency devient président-directeur général dans une transition réfléchie, assumée et soigneusement préparée. À la fois militant et expert de la finance, Stéphan incarne parfaitement la culture de l'organisation. Son leadership tourné vers l'avenir, sa vision et son ambition ont fait l'unanimité. Le conseil d'administration lui accorde sa pleine confiance et lui assure son soutien dans l'exercice de son mandat, à la tête d'une organisation en pleine santé et prête à aller plus loin dans sa mission. »

À propos de Stéphan Morency

Stéphan Morency est un leader engagé, reconnu en finance durable et en investissement d'impact, au Québec et à l'international. Fort de plus de 25 ans d'expérience, dont 15 ans chez Fondaction, il œuvre à mettre la finance au service du progrès social et écologique.

Membre du Conseil des investisseurs du Global Impact Investing Network (GIIN), il contribue aux échanges internationaux sur les enjeux de la finance climatique et de l'investissement d'impact.

À titre de vice-président et chef de l'investissement de Fondaction, de 2019 à 2024, il a piloté plusieurs innovations structurantes en finance climatique et sociale, tant au Québec qu'à l'international, dont la création de Fondaction Gestion d'actifs, du Fonds Inlandsis (réduction de gaz à effet de serre liée aux marchés du carbone en Amérique du Nord), de la SOFIAC (efficacité énergétique), de la Fiducie du Technopôle Angus et de la Fiducie agricole UPA-Fondaction.

Nommé vice-président exécutif, stratégie et planification en 2024, il a eu le mandat de définir la vision et la stratégie du groupe qui va émerger du regroupement entre Bâtirente et Fondaction. Il s'est préparé à prendre les rênes de l'organisation dans le cadre d'une démarche de relève structurée, mise en place par Geneviève Morin, alors présidente-directrice générale, et encadrée par le conseil d'administration.

Engagé dans la société civile, il contribue à diverses initiatives démocratiques et participatives et préside le conseil d'administration de Multitudes, une organisation qui soutient le déploiement d'un mouvement d'ampleur pour une démocratie vivante au Québec. Il a aussi été président du conseil d'administration du Groupe communautaire L'Itinéraire.

À propos de l'organisation

Fondaction et Bâtirente -- le fonds de travailleurs et le système de retraite collective créés à l'initiative de la CSN -- ont regroupé leurs forces pour former une nouvelle organisation qui fait de l'épargne collective un levier de progrès social et écologique.

Allié avec Fondaction Gestion d'actifs, ce nouveau groupe développe des solutions d'épargne et d'investissement durables et d'impact. Il déploie une offre conçue pour les personnes et les groupes engagés qui souhaitent orienter leur épargne selon leurs aspirations pour bâtir le monde qu'ils et elles veulent. En 2026, il totalise plus de 6 milliards de dollars en fonds et actifs sous gestion, notamment pour près de 250 000 personnes qui choisissent de lui confier leur épargne.

SOURCE Fondaction

Contact : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communication et relations publiques, [email protected]