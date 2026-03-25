Fondaction soutient Interloge pour accélérer le développement de logements abordables dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Fondaction est fier d'investir dans la stratégie de croissance d'Interloge, une entreprise d'économie sociale spécialisée dans le développement, la gestion et la location de logements abordables. Cet investissement vise à appuyer ses activités de développement immobilier et à renforcer ses capacités afin d'accélérer la réalisation de projets résidentiels à impact social dans le Grand Montréal.

Dans un contexte marqué par une pénurie de logements abordables, cette initiative s'inscrit dans la stratégie de financement d'impact de Fondaction, qui mobilise des capitaux pour soutenir des organisations contribuant à des milieux de vie inclusifs et durables. En appuyant le fonds de roulement d'un OBNL en pleine croissance, Fondaction facilite la mise en œuvre de nouvelles initiatives en habitation et améliore l'accès à des logements de qualité pour les ménages vulnérables.

« L'approche d'Interloge agit directement sur des enjeux fondamentaux : la réduction des inégalités sociales, la sécurité d'occupation et la santé. Notre contribution vise à renforcer les capacités autonomes du secteur de l'immobilier social et à accélérer la réalisation de projets de logements abordables et sécuritaires, tout en facilitant la mobilisation des capitaux nécessaires à leur concrétisation. C'est une action ciblée, à fort impact, qui reflète notre engagement à bâtir des milieux de vie durables et adaptés aux besoins des communautés. », affirme Claire Bisson, Vice-présidente et cheffe de l'investissement chez Fondaction.

Les logements d'Interloge s'adressent notamment à des ménages à revenu modeste, des familles monoparentales et des personnes à risque d'itinérance, favorisant ainsi leur inclusion sociale et leur stabilité en logement. En moyenne, les loyers offerts sont environ 48 % inférieurs aux prix du marché, ce qui permet aux locataires de consacrer davantage de ressources à leur santé, leur éducation et leur bien-être.

« Depuis près de 50 ans, Interloge développe des solutions concrètes pour répondre aux besoins en logement des ménages les plus vulnérables. Dans un contexte de crise du logement sans précédent, l'innovation en habitation sociale n'est plus une option : c'est une nécessité. Grâce à des partenaires engagés comme Fondaction, nous pouvons accélérer notre stratégie de croissance et continuer à bâtir des milieux de vie inclusifs et porteurs d'avenir pour le plus grand nombre. », déclare Louis-Philippe Myre, directeur général d'Interloge.

Interloge est actuellement propriétaire de 907 logements et travaille au développement de plus de 1 000 nouvelles unités, principalement à Montréal, Laval et la Montérégie.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos d'Interloge

Interloge est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif fondée en 1978, dont la mission est d'offrir des logements sociaux et abordables à des ménages à faibles et modestes revenus. Reconnue comme organisme de bienfaisance, elle est propriétaire de plus de 900 logements dont les loyers sont significativement inférieurs au marché, contribuant ainsi à la stabilité résidentielle et à l'inclusion sociale. Par son action, Interloge participe activement au développement économique et social durable des villes et quartiers où elle intervient. Pour plus d'informations, consultez interloge.org ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Contact : Wazna Azem, Communication et affaires publiques, Fondaction, [email protected]