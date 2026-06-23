RONA PARMI LES MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL AU PAYS EN COMMERCE DE DÉTAIL ET EN HOSPITALITÉ

Une première reconnaissance Great Place to Work portée par la confiance, la fierté et l'esprit d'équipe des employé(e)s de l'organisation

BOUCHERVILLE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, est reconnue pour la toute première fois parmi les meilleurs milieux de travail dans la catégorie commerce de détail et hospitalité. Cette distinction, décernée par Great Place to Work, rend hommage aux organisations qui ont su instaurer une culture où chacun(e) s'épanouit pleinement.

Cette première reconnaissance parmi les meilleurs lieux de travail en commerce de détail et en hospitalité témoigne de la culture d'entreprise forte que RONA bâtit chaque jour. Portée par la confiance, la fierté et l'engagement de ses employé(e)s, l'organisation continue de placer les gens au cœur de son succès. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Chez RONA, nos équipes bâtissent bien plus que des projets : elles créent un milieu de travail reconnu parmi les meilleurs. Cette distinction, basée sur l'expérience de nos employé(e)s, reflète une culture forte où chacun(e) peut grandir, s'épanouir et performer. Elle met aussi en lumière l'engagement et la mobilisation de nos quelque 21 000 employé(e)s à travers le Canada », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

Attribuée à partir de l'indice de confiance issu du sondage Great Place to Work, cette reconnaissance reflète directement la culture d'entreprise, l'expérience des employé(e)s et leur niveau de confiance, de fierté et de camaraderie au sein de l'organisation. Cette reconnaissance témoigne d'un environnement de travail qui alimente l'engagement des équipes et leur volonté de mieux servir les Canadiens et Canadiennes chaque jour, en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets.

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À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

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