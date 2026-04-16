L'objectif est de remettre UN MILLION de dollars à sept OBNL canadiens

La collecte de fonds aura lieu du 18 avril au 31 mai dans tous les magasins corporatifs RONA+ et RONA

BOUCHERVILLE, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant 425 magasins corporatifs et affiliés, lancera l'édition 2026 de sa campagne Bâtir avec cœur le 18 avril prochain. Cette campagne a pour objectif de remettre un total d'un million de dollars pour aider sept organismes à but non lucratif canadiens ayant un projet de construction ou de rénovation majeure visant à améliorer les milieux de vie ou l'accès au logement. Plus particulièrement, le but de cette campagne est de soutenir les personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, les familles à faible revenu et les personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

L’équipe de SOFIA House, un des organismes lauréats pour la campagne Bâtir avec cœur 2026. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Dans le contexte économique actuel, nous contribuons, grâce aux dons amassés, à offrir un endroit confortable et sécuritaire où habiter pour les populations canadiennes vulnérables. Nos magasins, nos partenaires et notre clientèle se mobilisent afin de bâtir des communautés plus fortes. Je suis vraiment fière de voir que tout le monde s'implique et souhaite faire une différence dans la vie de ceux et celles dans le besoin », mentionne Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

Les sommes remises aux organismes seront récoltées grâce à trois grandes initiatives :

Du 18 avril au 31 mai prochain, la clientèle faisant des achats dans les magasins corporatifs RONA+ et RONA ainsi que sur rona.ca sera invitée à participer à la collecte de fonds.

Du 18 avril au 29 mai, pour chaque électroménager vendu en magasin et en ligne (Samsung, LG, GE, Bosch, Electrolux, Whirlpool et Midea), 5 $ sera remis à la Fondation RONA.

Le 6 juillet prochain, de nombreux fournisseurs de RONA prendront part à la Journée de golf annuelle de la Fondation RONA, dont les fonds amassés iront à Bâtir avec cœur.

Découvrez les organismes lauréats de la campagne 2026

À la suite d'un appel de candidatures tenu du 16 février au 13 mars, un comité de sélection a retenu les projets de construction et de rénovation majeurs de sept organismes, un dans chaque région où RONA est présente.

Province Nom de l'organisme soutenu Alberta YWCA Banff Colombie-Britannique Habitat for Humanity Victoria Manitoba Ka Ni Kanichihk (Velma's House) Maritimes Youth Impact Jeunesse Ontario Charity House Windsor (Brentwood Recovery Home) Québec Bureau de consultation jeunesse Saskatchewan SOFIA House

« Nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures d'organismes ayant des projets de construction et de rénovation fort intéressants. L'engagement de chaque organisme envers sa communauté et la qualité des projets soumis ont témoigné d'une passion remarquable. Les sept projets retenus permettront de répondre à des besoins concrets pour offrir sécurité, dignité et qualité de vie aux plus vulnérables », indique Renaud-B. Paquin, directeur de la Fondation RONA.

Les sommes remises à chacun des organismes seront dévoilées le 7 juillet 2026. Pour en apprendre davantage sur les projets des organismes qui recevront un soutien financier dans le cadre de la campagne Bâtir avec cœur 2026, visitez le www.ronainc.ca. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, merci d'utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998, dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le site Internet https://www.ronainc.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

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