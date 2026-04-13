RONA mise sur SICO pour les rénovateurs amateurs et RONAPRO par Dulux pour les Pros

BOUCHERVILLE, QC, le 13 avril 2026 /CNW/ - En collaboration avec son partenaire fournisseur, Canadian Industries Limited (CIL), l'un des plus importants fabricants et distributeurs de peintures et de revêtements au pays, RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, renouvelle son assortiment de peinture pour miser sur SICO et RONAPRO par Dulux, une nouvelle marque de peinture canadienne spécialement conçue pour les Pros.

L’ASSORTIMENT DE PEINTURE DE RONA FAIT PEAU NEUVE (Groupe CNW/RONA inc.)

« En nous associant à CIL et en tirant parti de la force des marques canadiennes SICO et Dulux, nous aidons nos client(e)s à choisir plus facilement la peinture qui leur convient. Le lancement de RONAPRO by DULUX représente un bel ajout à notre assortiment et propose une peinture de niveau professionnel, de qualité supérieure et de grande valeur à notre clientèle PRO », affirme Doug Young, chef de la direction de la mise en marché chez RONA inc.

RONAPRO par Dulux : une gamme conçue pour les professionnels

Dans le cadre d'une initiative d'envergure visant à repenser l'offre de peinture professionnelle dans le milieu du détail en rénovation résidentielle, RONA et Canadian Industries Limited (CIL) s'unissent pour lancer RONAPRO par Dulux, une nouvelle gamme de peinture conçue spécialement pour les peintres professionnels. Créée pour répondre aux besoins quotidiens des Pros dans leurs divers projets, cette nouvelle sélection de peinture propose à la fois des résultats fiables et une forte valeur grâce à une multitude de produits qui permettent aux peintres de réaliser leurs tâches de façon efficace et en toute confiance. Ce nouvel assortiment de peinture est composé de quatre types de formules, offrant ainsi un éventail idéal de finis, de bases à teinter et de formats pour tous les besoins des Pros.

« Nous sommes fiers de collaborer avec RONA pour lancer RONAPRO par Dulux sur le marché », déclare Tim Fisher, coprésident, Commerce de détail chez Canadian Industries Limited. « Tirant parti de l'expertise de Dulux, ce partenariat allie la force de RONA dans le service aux Pros à nos connaissances approfondies des besoins des peintres, le tout afin d'offrir davantage de solutions personnalisées aux peintres professionnels, ainsi qu'une meilleure gamme de produits vendus exclusivement sous la marque RONAPRO par Dulux. »

Un assortiment SICO simplifié pour la performance et l'innovation

En parallèle, RONA lance un assortiment SICO simplifié pour aider sa clientèle à choisir plus facilement la peinture adaptée à ses projets. Forte d'un riche patrimoine qui remonte à 1937, SICO, l'une des marques de peinture les plus importantes au pays, propose des produits au rendement fiable et de qualité supérieure, conçus pour les foyers, les entreprises et les climats canadiens.

Pour appuyer cette évolution, RONA sera le premier détaillant à lancer cette saison la peinture résistante aux éraflures SICO Scuff Guard, une peinture intérieure novatrice pour les espaces commerciaux et résidentiels à fort achalandage et à haute visibilité. La peinture SICO Scuff Guard résiste mieux aux éraflures que le produit du concurrent principal et propose un excellent pouvoir cachant, une application incomparable et une durabilité remarquable.

Cet assortiment renouvelé permettra à la clientèle de profiter d'une sélection de produits plus ciblée, d'un rendement supérieur et de résultats dignes de confiance, un gage de la fiabilité mur à mur qui fait la réputation de la marque SICO.

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À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca

À propos de Canadian Industries Limited (CIL)

Desservant le marché canadien depuis plus de 100 ans, Canadian Industries Limited (« CIL ») est l'un des plus importants fabricants et distributeurs de peintures et de revêtements au pays. L'entreprise, dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, effectue ses opérations d'un océan à l'autre et présente un portefeuille des marques les plus emblématiques et fiables au Canada : DULUX® (au Canada), SICO® et BETONEL®. Les produits CIL sont en vente chez les détaillants indépendants, dans plus de 235 magasins corporatifs Dulux et chez RONA®, ainsi que dans d'autres magasins grande surface en rénovation résidentielle. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.CIL.ca et suivez CIL sur LinkedIn.

SOURCE RONA inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias, RONA inc., 514-599-5900, poste 5271, 1-866-566-3342, [email protected]; CIL, [email protected]