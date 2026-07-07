1 MILLION DE DOLLARS REMIS À SEPT OBNL CANADIENS AVEC LA CAMPAGNE BÂTIR AVEC CŒUR DE LA FONDATION RONA

BOUCHERVILLE, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada, remettra un total de 1 million de dollars à sept organismes à but non lucratif (OBNL) établis aux quatre coins du pays dans le cadre de sa campagne Bâtir avec cœur 2026. Cette campagne a pour objectif d'appuyer des OBNL qui ont un projet de construction ou de rénovation majeure visant à revitaliser un milieu de vie ou à faciliter l'accès au logement pour les personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, les familles à faible revenu et les personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

Construire, c'est aussi redonner. Avec sa campagne Bâtir avec cœur, la Fondation RONA remet 1 million de dollars à sept organismes canadiens afin de soutenir des projets qui favoriseront l'accès à un logement sécuritaire et à des milieux de vie plus inclusifs pour les personnes qui en ont le plus besoin. Sur la photo, l’équipe du YWCA Banff en Alberta. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Je suis extrêmement fière de la mobilisation que la campagne a suscitée à nouveau cette année, tant auprès de nos équipes que de nos clients et partenaires fournisseurs. Les résultats obtenus témoignent d'un engagement collectif remarquable et d'un réel désir de faire une différence dans nos communautés. Cette initiative reflète pleinement nos valeurs et notre volonté de contribuer concrètement à des causes qui comptent, surtout dans le contexte économique actuel », mentionne Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

Les sommes qui seront remises aux organismes ont été récoltées par le biais de diverses initiatives, notamment :

Une campagne de collecte de fonds qui s'est déroulée du 18 avril au 31 mai 2026 dans tous les magasins corporatifs RONA+ et RONA, au centre de distribution de Boucherville ainsi qu'en ligne sur www.rona.ca.

Un partenariat avec des fournisseurs d'électroménagers (Samsung, GE, Bosch, Electrolux, Whirlpool et Midea) qui ont remis 5 $ pour chaque gros appareil vendu en magasin et en ligne entre le 18 avril et le 29 mai 2026.

La journée de golf annuelle de la Fondation RONA qui s'est tenue au Club de Golf de la Vallée du Richelieu le 6 juillet 2026 à laquelle ont participé de nombreux fournisseurs de RONA.

Les dons effectués aux caisses libre-service des magasins corporatifs RONA+ et RONA.

« Ensemble, on réalise de grandes choses, et cette campagne en est la preuve. Je tiens à remercier chaque personne pour votre générosité et votre soutien extraordinaire. Vous nous permettez d'offrir une dose d'espoir aux populations canadiennes vulnérables », indique Mme Laporte.

Découvrez les organismes lauréats de la campagne 2026 et les montants qui leur seront remis

Les organismes soutenus ont été choisis à la suite d'un appel de candidature réalisé plus tôt cette année et d'un examen rigoureux des projets effectué par un comité de sélection.

Province Nom de l'organisme soutenu Montant remis Alberta YWCA Banff 100 000 $ Colombie-Britannique Habitat for Humanity Victoria 150 000 $ Manitoba Ka Ni Kanichihk (Velma's House) 50 000 $ Maritimes Youth Impact Jeunesse 50 000 $ Ontario Charity House Windsor (Brentwood Recovery Home) 300 000 $ Québec Bureau de consultation jeunesse 300 000 $ Saskatchewan SOFIA House 50 000 $

Pour en apprendre davantage sur les projets de construction ou de rénovation des organismes qui recevront un soutien financier dans le cadre de la campagne Bâtir avec cœur 2026, visitez le www.ronainc.ca. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, merci d'utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998, dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le site Internet https://www.ronainc.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

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