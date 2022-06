Ce conservationniste du Québec est nommé à la tête de cet éminent organisme de conservation des milieux humides du pays

MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 13 juin 2022 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) a élu Roger d'Eschambault en tant que 45e président de CIC. Ce résident du Québec dirigera les vastes activités de conservation des milieux humides de CIC d'un océan à l'autre, dont les programmes de conservation et de restauration de l'habitat, ainsi que les efforts consacrés à la recherche, à la formation et aux politiques d'intérêt public dans le domaine de la conservation. Bénévole de CIC depuis plus de 30 ans, M. d'Eschambault a été nommé président, soit le poste de plus haut rang dans la hiérarchie des bénévoles de CIC, à la réunion du conseil d'administration national de l'organisme samedi dernier.

Résident du Québec, Roger d'Eschambault est un bénévole de CIC depuis plus de 30 ans. (Groupe CNW/CANARDS ILLIMITES CANADA)

« C'est un honneur de siéger comme président de Canards Illimités Canada et d'être le premier représentant du Québec à diriger cet organisme d'envergure mondiale, a déclaré M. d'Eschambault. À un moment de l'histoire où la conservation et la santé de l'environnement n'ont jamais été aussi importantes, je suis poussé à continuer à développer la vision décrite dans notre plan stratégique pour concrétiser nos nombreux partenariats et nos succès sur le terrain. »

En sa qualité de président, M. d'Eschambault dirigera les efforts de CIC pour résoudre les grands problèmes de conservation qu'affronte le Canada. Les milieux humides que CIC tâche de protéger font partie des écosystèmes les plus précieux sur la planète. Afin d'assurer l'habitat essentiel de la sauvagine et des autres représentants de la faune, les milieux humides filtrent naturellement l'eau, en assurant la propreté des lacs et des cours d'eau. Ils emmagasinent le carbone, ce qui permet d'enrayer les effets du changement climatique. Les milieux humides sont aussi des remparts naturels essentiels contre les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Conscient des prodigieux bienfaits environnementaux des milieux humides pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, CIC tâche de les conserver et de les restaurer depuis 84 ans. CIC a jusqu'à maintenant conservé et restauré plus de 2,67 millions d'hectares dans le cadre de plus de 11 800 projets d'habitat d'un océan à l'autre.

« Roger apporte, dans ses fonctions de président, de vastes connaissances, une grande passion et une expérience exceptionnelle, a déclaré Kevin Harris, président sortant et actuel président du conseil d'administration de CIC. En particulier, son sens des affaires et sa grande compréhension de la bonne gouvernance, ainsi que des enjeux environnementaux et sociaux émergents nous permettront d'apporter aux gouvernements, à l'industrie et aux collectivités partout au Canada des solutions ingénieuses dans la conservation. Je me réjouis de continuer à travailler avec Roger et toute notre équipe de directeurs, de bénévoles et notre personnel pour saisir les nombreuses opportunités qui se présentent à nous. »

Professionnellement, M. d'Eschambault travaille depuis plus de 30 ans dans les domaines de la santé des employés, des régimes de retraite et des ressources humaines, et il a développé un florissant cabinet de services-conseils. Roger, avec sa femme Renée-Lou et leur famille habitent Saint-Lambert et Rimouski au Québec.

Outre l'élection de Roger d'Eschambault comme président, les personnes suivantes ont été nommées membres du bureau de direction du conseil d'administration de CIC :

Kevin Harris ( Rothesay , Nouveau-Brunswick) - président du conseil d'administration

( , Nouveau-Brunswick) président du conseil d'administration Patrick O'Connor ( Winnipeg, Manitoba ) - vice-président

( ) vice-président Sara Penner ( Winnipeg, Manitoba ) - trésorier

( ) trésorier Shawn Graham ( Fredericton , Nouveau-Brunswick) - secrétaire

Pour prendre connaissance de la liste complète des membres du conseil d'administration et de l'équipe de la haute direction de CIC, veuillez consulter le site https://www.canards.ca/a-propos-de-nous/notre-equipe/.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC fait appel à la rigueur scientifique et à des partenariats avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter www.canards.ca.

