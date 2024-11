Ces emplois propulseront la province vers le rang de chef de file mondial en bioproduction et en sciences de la vie

MISSISSAUGA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer, avec le soutien du gouvernement de l'Ontario par l'entremise d'Investissements Ontario, la création d'emplois en Ontario dont le nombre pourrait atteindre 250. La plupart de ces emplois techniques seront occupés par des professionnels hautement qualifiés dans des domaines innovants tels que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, la biologie informatique et l'analyse de données, et feront partie de la fonction Équipe mondiale de l'informatique de Roche. Ces emplois permettront de relever de véritables défis dans le domaine des soins de santé en faisant progresser la compréhension des maladies par Roche et en aidant à mettre plus rapidement les innovations à la disposition des patients.

Il s'agit de la première collaboration de ce genre entre Roche Canada et Investissements Ontario. Celle-ci contribuera à la réalisation de l'ambition de l'Ontario de devenir un chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie. Ces emplois représentent un investissement de plus de 130 M$ CA sur cinq ans, avec une contribution de 3,5 M$ du gouvernement de l'Ontario. Ces emplois permettront à Roche Canada de devenir l'un des cinq principaux pôles technologiques informatiques soutenant les activités mondiales de Roche.

« En tant qu'organisation mondiale ayant une longue histoire au Canada, nous sommes fiers de l'impact et des investissements que Roche a réalisés et continue de réaliser partout au pays », déclare Brigitte Nolet, présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma. « Des investissements comme ceux-ci sont possibles parce que nous avons des partenaires de collaboration des secteurs public, privé et des organismes à but non lucratif désireux de relever ensemble les défis liés aux soins de santé plus efficacement. »

Roche Canada compte des talents incroyables, et les talents à venir renforceront la visibilité du Canada en tant que destination de choix pour la croissance des entreprises mondiales et les nouveaux investissements. Le financement de ces nouveaux emplois tournés vers l'avenir profitera à l'ensemble de l'écosystème des sciences de la vie et nous aidera, en fin de compte, à garantir que les médicaments parviennent plus rapidement aux patients.

« Cet investissement de Roche témoigne une fois de plus de la réputation grandissante de l'Ontario en tant que leader mondial du secteur des sciences de la vie », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « Notre gouvernement est heureux d'appuyer la croissance de ce pôle mondial informatique grâce à un investissement provincial de 3,5 M$ qui permettra de créer des emplois bien rémunérés pour des professionnels hautement qualifiés et de favoriser des percées médicales qui amélioreront la vie des gens partout en Ontario. »

Le Canada dispose d'un secteur des sciences de la vie dynamique et de certains des meilleurs chercheurs et scientifiques au monde, et l'Ontario a pour objectif d'être la destination privilégiée pour la croissance des entreprises mondiales et les nouveaux investissements. La province compte le plus grand nombre de patients canadiens et peut jouer un rôle de premier plan dans la modernisation et la rationalisation des processus dans l'ensemble du pays.

En exploitant nos capacités collectives dans nos divisions Produits pharmaceutiques et Produits diagnostiques, ainsi qu'en renforçant notre expertise en IA, en apprentissage automatique, en données et en analyses, nous pouvons innover mieux, plus rapidement et plus efficacement. Il en résultera une croissance accrue du secteur des données de santé au Canada, ce qui nous aidera à relever des enjeux réels grâce à des diagnostics plus précis, à l'amélioration des plans de traitement personnalisés et au soutien de la découverte de médicaments.

Cette entente entre Investissements Ontario et Roche Canada représente un engagement continu à investir dans la dernière phase de la stratégie des sciences de la vie de la province, dans l'économie canadienne et dans les soins de santé pour tous les Canadiens et les patients du monde entier. Nous saluons le gouvernement de l'Ontario pour sa volonté de collaborer et d'investir dans des emplois qui élargiront notre empreinte dans l'écosystème des sciences de la vie et notre volonté d'attirer de nouveaux investissements dans la province.

Citations supplémentaires

« Sous la direction du premier ministre Ford, l'Ontario est devenu une plaque tournante de l'innovation et de la technologie en matière de soins de santé, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux soins dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin », a dit Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « L'extension du pôle mondial informatique de Roche Canada à Mississauga est la prochaine étape que notre gouvernement franchit en vue de promouvoir l'innovation afin d'améliorer l'accès aux soins qui changeront la vie en Ontario pour les années à venir. »

« En tant que l'une des plus grandes juridictions en sciences de la vie en Amérique du Nord, l'Ontario est un endroit privilégié pour les fabricants de biomarqueurs canadiens et internationaux qui cherchent à investir et à commercialiser leurs idées novatrices du laboratoire à la mise en marché », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Les nouveaux postes au sein du pôle mondial informatique de Roche représentent un ajout précieux à l'écosystème grandissant des sciences de la vie de notre province et représentent un vote de confiance envers notre main-d'œuvre hautement qualifiée et notre milieu de recherche. Nous sommes impatients de voir ce partenariat croître et générer une croissance économique et des emplois bien rémunérés à Mississauga. »

« Les technologies transformatrices comme l'intelligence artificielle remodèlent les soins de santé, offrant de nouvelles solutions pour améliorer l'accès et modifiant la façon dont les entreprises fonctionnent dans le secteur », déclare Brian Mereweather, Responsable du site canadien, Service de l'Informatique, Roche Canada à Mississauga. « L'expansion de notre division Informatique ici même en Ontario nous permettra de tirer parti d'approches et de technologies uniques pour favoriser la prise de décision fondée sur les données, ce qui nous permettra d'analyser les données beaucoup plus rapidement et d'améliorer divers aspects des soins de santé. »

« Il s'agit du premier partenariat entre Roche Canada et Investissement Ontario et nous sommes ravis de soutenir ensemble les talents de l'Ontario, » a déclaré Jennifer Block, PDG intérimaire d'Investissements Ontario. « L'engagement continu de Roche témoigne de sa confiance dans la capacité de l'écosystème des sciences de la vie de l'Ontario à contribuer à la mondialisation des activités commerciales. »

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga en Ontario, ainsi qu'à Laval au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn, ou encore sur X/Twitter @RocheCanada .

À propos d'Investissements Ontario

Investissements Ontario est l'organisme spécialisé dans l'attraction des investissements de la province. Nous sommes un partenaire mondial et un guichet unique d'accès à l'Ontario qui offre de l'expertise et des services personnalisés tout au long du parcours d'investissement. En mettant l'accent sur les secteurs de la fabrication de pointe, des sciences de la vie et de la technologie, nous nous engageons à garantir des investissements stratégiques qui créent des emplois, génèrent des bénéfices pour la province et favorisent la croissance économique à long terme et la compétitivité de l'Ontario à l'échelle mondiale.

SOURCE Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Mota, Communications stratégiques de l'entreprise, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée, 437-219-7806, [email protected]