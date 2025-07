Il s'agit de la première inscription de Polivy sur une liste des médicaments provinciale comme traitement de première intention du LDGCB au Canada , ce qui souligne l'engagement continu de Roche à répondre aux divers besoins du système de santé et des patients atteints d'un lymphome.

MISSISSAUGA, ON, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer que Polivy® (polatuzumab védotine pour injection), en association avec le rituximab, le cyclophosphamide, la doxorubicine et la prednisone (R-CHP) pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B (LGCB) n'ayant jamais été traité, y compris le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) sans autre indication (SAI), le lymphome à cellules B de haut grade, le LDGCB positif pour le virus d'Epstein-Barr (EBV+) SAI et le LGCB riche en cellules T/histiocytes, est désormais remboursé par le régime public du Québec1. Roche Canada s'engage pleinement à poursuivre sa collaboration avec les autres autorités provinciales et territoriales pour permettre aux patients d'accéder dès que possible à Polivy par l'entremise de tous les régimes publics de médicaments.

Le terme « lymphome » désigne un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique. Ce dernier collabore avec d'autres éléments du système immunitaire pour aider l'organisme à combattre les infections et les maladies3. Les types de lymphome se divisent en deux grandes catégories : le lymphome hodgkinien et le lymphome non hodgkinien (LNH), ce dernier étant plus fréquent4.

Le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est un type fréquent de lymphome non hodgkinien (LNH) très agressif à croissance rapide5. On estime qu'en 2024, 11 700 Canadiens ont reçu un diagnostic de LNH2. Malgré une réponse généralement positive au traitement initial, jusqu'à 40 % de patients seront aux prises avec une forme récidivante ou réfractaire de la maladie6. Une prise en charge efficace dès le départ permettrait de réduire considérablement la nécessité de recourir à d'autres traitements, de même que le fardeau occasionné au patient et à la société.

Le 9 juillet 2020, Polivy a reçu sa première autorisation de mise sur le marché canadien de Santé Canada, puis le 2 juillet 2025, le Québec a autorisé son remboursement par le régime public pour le traitement de première intention du LDGCB3,7. Polivy marque une avancée cruciale dans les options de traitement en première intention, car il donne de l'espoir aux patients atteints de LDGCB en réduisant le risque de décès ou de progression/récidive de la maladie de 27 % comparativement au traitement de référence actuel1.

Alors que les patients ayant récemment reçu leur diagnostic de LDGCB peuvent désormais accéder à Polivy au Québec, Roche maintient son engagement à mettre au point des traitements novateurs pour les personnes atteintes d'un lymphome. Nous sommes fiers de notre collaboration avec des organismes importants de notre système de santé canadien pour mener Polivy de l'approbation réglementaire à l'accès au public, et ce processus se poursuit dans les autres provinces et territoires.

À propos de Polivy® (polatuzumab védotine pour injection)1

Le polatuzumab védotine est un conjugué anticorps-médicament dirigé contre le marqueur CD79b, qui libère un agent antimitotique (la monométhylauristatine E, ou la MMAE) préférentiellement dans les lymphocytes B et qui entraîne la mort des lymphocytes B malins. L'anticorps monoclonal se lie à CD79b, un marqueur de surface du récepteur des lymphocytes B. Le marqueur CD79b n'est exprimé que par les cellules normales de la lignée B (exception faite des plasmocytes) et par les lymphocytes B malins. Dans les cas de LDGCB, son taux d'expression est supérieur à 95 %. Le polatuzumab védotine est rapidement internalisé dans la cellule après sa liaison au marqueur CD79b, ce qui aide à libérer la MMAE dans le milieu intracellulaire. La MMAE inhibe alors la division cellulaire et induit l'apoptose des cellules.

À propos du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB)

Le terme « lymphome » désigne un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique et se présentent sous deux grandes formes : le lymphome hodgkinien et le lymphome non hodgkinien (LNH). Plus particulièrement, le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est une forme agressive de cancer du sang (à croissance rapide) et aussi le sous-type le plus courant de LNH5.

À propos de Roche et de l'hématologie

Depuis plus de 25 ans, Roche met des médicaments au point pour les personnes atteintes d'un trouble sanguin malin ou bénin; nous disposons d'une grande expertise et de vastes connaissances dans ce domaine thérapeutique. Aujourd'hui, nous nous efforçons plus que jamais à fournir des options thérapeutiques novatrices aux patients atteints de divers troubles hématologiques.

Quelques faits sur Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Notre engagement est toujours aussi fort qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn.

