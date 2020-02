Robert Hung-Ngai Ho investi de l'Ordre du Canada

OTTAWA, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a remis l'insigne de Membre de l'Ordre du Canada à Robert Hung-Ngai Ho. La cérémonie a eu lieu le 21 février 2020 à Vancouver, en Colombie-Britannique. M. Ho a été nommé à l'Ordre en décembre 2018.

Robert Hung-Ngai Ho, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Philanthrope distingué et visionnaire, Robert Ho crée des liens depuis des décennies entre les Canadiens et leurs institutions par son leadership et son mécénat. Motivé par le désir de favoriser l'innovation et d'améliorer la prestation des services en santé, en éducation et en recherche, il collabore directement avec les spécialistes de ces trois secteurs pour déterminer où les besoins sont les plus grands dans la communauté. Il est un passionné de la philosophie bouddhiste et, par son action philanthropique transformatrice, a créé le premier centre d'études bouddhistes en Amérique du Nord à l'Université de la Colombie-Britannique.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784 (cell.), [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/