TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Bien que la demande de personnel qualifié demeure forte, il est de plus en plus important pour les professionnels d'avoir une intention stratégique lorsqu'ils font des changements de carrière. « L'économie canadienne continue de changer et, par conséquent, certaines entreprises pourraient réévaluer leurs stratégies d'embauche, a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Les travailleurs doivent faire valoir la valeur qu'ils apportent aux employeurs éventuels. Pour ce faire, il faut d'abord savoir ce que les entreprises recherchent chez les candidats à l'embauche et mettre les forces pertinentes à l'avant-plan. »

Un sondage mené par Robert Half auprès de 900 cadres supérieurs au Canada révèle cinq facteurs à prendre en considération pour lancer une recherche d'emploi.

1. Le curriculum vitæ soulève des doutes -- Les principaux facteurs qui font sourciller les employeurs quand ils évaluent le curriculum vitæ des candidats sont notamment les suivants :

1. Changements de poste fréquents (80 %)

2. Compétences insuffisantes pour le poste (80 %)

3. Descriptions vagues des emplois antérieurs (79 %)





2. Recommandations -- Près de neuf gestionnaires sur dix (86 %) sont plus enclins à embaucher un candidat recommandé par un employé actuel.





3. Étendue des connaissances -- Soixante-deux pour cent des chefs d'équipe préfèrent embaucher des spécialistes ayant une expertise approfondie dans un domaine d'études particulier plutôt que des généralistes ayant des compétences et des connaissances variées dans de multiples domaines.





4. Rémunération selon la distance -- Les entreprises qui embauchent des travailleurs qui vivent à l'extérieur de la région où ils se trouvent établissent le salaire en tenant compte de ce qui suit :

Emplacement de l'employé : 37 %

Emplacement de l'entreprise : 36 %

Expérience du candidat seulement (l'emplacement n'est pas pertinent) : 27 %



5. Réembauchage -- Soixante-cinq pour cent des gestionnaires ont réembauché un ancien employé qui avait quitté l'entreprise en bons termes. Les principaux avantages des employés qui retournent travailler pour un ancien employeur sont les suivants :

1. Apport de compétences, de connaissances et d'expérience en demande (22 %)

2. Reconnaissance du rendement au travail et des compétences (22 %)

3. Assimilation rapide et apport immédiat (21 %)

« Les employeurs d'aujourd'hui cherchent à embaucher des professionnels qui peuvent avoir un impact immédiat et qui veulent bâtir leur carrière au sein de l'entreprise, a ajouté M. King. En ce qui concerne l'embauche sur le marché du travail actuel, certaines entreprises font preuve de plus de discernement, et c'est pourquoi il est essentiel que les chercheurs d'emploi apprennent à se démarquer. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de 900 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de solutions de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre aux entreprises les talents et les experts en la matière dont ils ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez roberthalf.ca et téléchargez l'application mobile primée de l'entreprise.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]