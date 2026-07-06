Robert Half reçoit trois prix du Choix des lecteurs 2026 décernés par le Canadian HR Reporter pour la 11e année consécutive

TORONTO, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, est fier d'avoir reçu trois prix du Choix des lecteurs 2026 décernés par le Canadian HR Reporter dans les catégories suivantes : sondage sur la rémunération/prévisions salariales, agence de recrutement de cadres, et agence de recrutement. L'année 2026 marque la 11e année consécutive pour Robert Half en tant que lauréat des prix du Choix des lecteurs du Canadian HR Reporter, et la sixième année de reconnaissance pour le Guide salarial canadien de Robert Half.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette accolade, qui reflète l'influence que nos employés ont chaque jour : établir des liens entre des professionnels qualifiés et des occasions enrichissantes au sein d'excellentes entreprises, et établir des relations de confiance pour offrir des solutions cohérentes et axées sur les résultats à nos partenaires du milieu des affaires », a déclaré David King, directeur général principal chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « C'est cet engagement envers l'excellence du service qui continue de permettre à Robert Half de se démarquer année après année, et nous sommes honorés d'être de nouveau reconnus par l'auditoire du Canadian HR Reporter. »

Le sondage pour les prix du Choix des lecteurs 2026 a eu lieu du 16 février au 13 mars, et a recueilli les réponses de membres de la communauté des RH du Canada qui utilisent ces services pour leurs propres besoins professionnels. Selon le Canadian HR Reporter : « Être lauréat du prix du Choix des lecteurs témoigne d'une confiance authentique entre des praticiens qui n'ont aucun intérêt dans le résultat, si ce n'est leur propre jugement professionnel. Dans un marché bondé de fournisseurs qui prétendent résoudre chaque défi de RH en un tour de main, il s'agit de l'une des formes de reconnaissance les plus crédibles au Canada. »

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Nous offrons des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle. Nous proposons également des services de recherche de cadres. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui propose des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions en matière de gestion des talents, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

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