Un rapport révèle les domaines où les professionnels expérimentés affirment que les travailleurs en début de carrière ont le plus besoin de conseils

4 personnes sur 10 affirment que les connaissances en matière d'IA sont une attente de base, mais mettre l'accent sur les compétences humaines peut permettre aux candidats de se distinguer.

TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Alors que les diplômés de 2026 se préparent à entrer sur le marché du travail, une nouvelle étude menée par Robert Half, cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents, révèle ce que les professionnels d'aujourd'hui considèrent comme le plus important pour réussir en début de carrière. Selon un sondage mené auprès de 1 005 travailleurs expérimentés, 40 % d'entre eux affirment que les candidats devraient être prêts à démontrer leur connaissance des outils d'IA lorsqu'ils soumettent leur candidature pour un poste. En même temps, 36 % des répondants émettent une mise en garde contre l'utilisation de l'IA pour embellir les compétences ou l'expérience.

Principaux conseils pour les professionnels en début de carrière (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Quels sont les aspects sur lesquels les travailleurs en début de carrière ont le plus besoin de conseils?

Les répondants soulignent que les comportements fondamentaux en milieu de travail sont les domaines clés où les nouveaux professionnels ont le plus besoin de conseils, notamment :

Gestion du temps et ponctualité (71 %)

Communication et réactivité (51 %)

Participation efficace aux réunions (49 %)

Examiner et peaufiner le travail généré par l'IA pour en assurer l'exactitude (31 %)

« Les compétences en matière d'IA deviennent rapidement des enjeux importants pour la main-d'œuvre d'aujourd'hui, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half, Canada. Ce qui distingue vraiment les professionnels en début de carrière, cependant, c'est leur capacité à penser de façon critique, à prendre des décisions éclairées et à assumer la responsabilité des résultats. »

Quelles devraient être les priorités des nouveaux professionnels dans leur recherche d'emploi?

Un premier poste peut jeter les bases d'un succès à long terme, et selon les répondants au sondage :

80 % recommandent d'évaluer les possibilités en fonction du potentiel à long terme.

68 % recommandent d'être ouverts au travail au bureau afin d'accélérer l'apprentissage et l'établissement de relations.

« Personne ne s'attend à ce qu'un employé qui débute ait toutes les réponses dès le premier jour, ajoute madame Vasilopoulos. Ce qui change la donne, c'est de faire preuve d'une curiosité authentique, de comprendre le professionnalisme et de s'investir dans l'acquisition de compétences et l'établissement de relations au fil du temps. »

Foire aux questions :

Quel niveau de compétence en IA les employeurs attendent-ils des professionnels en début de carrière?

Les employeurs ne s'attendent pas nécessairement à une expertise technique approfondie. Les travailleurs devraient plutôt démontrer leur connaissance des outils d'IA, en particulier la capacité de réviser le contenu généré par l'IA, de reconnaître ses limites et d'assumer la responsabilité du produit final.

Quelles compétences en milieu de travail sont les plus importantes pour réussir en début de carrière?

Les comportements fondamentaux en milieu de travail sont essentiels, y compris la gestion du temps, la ponctualité, la communication efficace et l'apparence professionnelle.

Quelle est l'importance d'un état d'esprit axé sur l'apprentissage pour réussir en début de carrière?

Un état d'esprit axé sur l'apprentissage est essentiel pour les professionnels en début de carrière. Les employeurs recherchent la curiosité, l'ouverture à la rétroaction et la volonté d'acquérir des compétences professionnelles au fil du temps, d'autant plus que les attentes sur le plan de la technologie et les attentes en milieu de travail continuent d'évoluer.

Au sujet de l'étude

Les données de cette étude proviennent d'un sondage réalisé par Robert Half et mené par un cabinet de recherche indépendant en mars 2026. Les réponses ont été recueillies auprès de plus de 1 005 professionnels âgés de 18 ans et plus à l'échelle du Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Nous offrons des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle. Nous proposons également des services de recherche de cadres. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui propose des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions en matière de gestion des talents, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]