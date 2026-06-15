Plus de quatre professionnels canadiens sur dix prévoient de chercher un nouvel emploi lors de la deuxième moitié de 2026

Les projets de recherche d'emploi sont en hausse, car les professionnels veulent de meilleurs avantages sociaux et cherchent à se développer.

La moitié (51 %) d'entre eux affirment que les documents de candidature générés par l'IA ont intensifié la concurrence et fait en sorte qu'il est plus difficile de se démarquer.

TORONTO, le 15 juin 2026 /CNW/ - De nouvelles recherches menées par Robert Half, cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents montrent que les professionnels réévaluent leur carrière, et bon nombre d'entre eux se préparent à faire un changement lors de la deuxième moitié de 2026. Un sondage mené auprès de plus de 1 500 professionnels canadiens a révélé que 44 % d'entre eux prévoient de chercher un nouvel emploi au cours des six prochains mois, comparativement à 33 % pendant la première moitié de 2026 et à 26 % il y a un an.

Plans de recherche d’emploi au fil du temps

Les travailleurs de la génération Y (53 %), ainsi que les professionnels des RH (57 %) et de la technologie (53 %) sont les plus susceptibles d'explorer de nouvelles possibilités.

Qu'est-ce qui motive les travailleurs à changer d'emploi?

Après plusieurs années d'incertitude sur le marché et d'activité de recherche d'emploi prudente, les professionnels sont de plus en plus motivés à saisir de nouvelles occasions pour les raisons suivantes :

De meilleurs avantages sociaux et accessoires (38 %)

Plus de possibilités d'évolution professionnelle (38 %)

Un sentiment d'être sous-payé par rapport à ses compétences (33 %)

Plus de flexibilité (33 %)

Plus d'options de travail à distance (31 %)

Pour ceux qui choisissent de conserver leur poste actuel, la principale raison est de ne pas vouloir perdre le niveau de souplesse de leur milieu de travail (46 %), ce qui souligne l'importance d'un régime de rémunération globale concurrentiel, ce qui inclut la souplesse, pour attirer et fidéliser les meilleurs talents.

« Au cours des dernières années, de nombreux professionnels ont adopté une approche plus prudente à l'égard des changements de carrière, accordant souvent la priorité à la stabilité dans un contexte d'incertitude économique et professionnelle, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half. Nous constatons un sentiment de confiance croissant, car un plus grand nombre de personnes se réengagent sur le marché du travail et cherchent intentionnellement des occasions qui offrent une progression de carrière significative, de la souplesse et une meilleure harmonisation avec leurs objectifs à long terme. »

Comment l'IA a-t-elle compliqué la recherche d'emploi?

Bien que les professionnels explorent de nouvelles possibilités, bon nombre d'entre eux anticipent les défis à venir, en particulier au moment où l'IA continue de remodeler la recherche d'emploi. Parmi ceux qui cherchent un nouveau poste :

51 % affirment que les candidatures générées par l'IA ont intensifié la concurrence pour des postes vacants.

46 % sont préoccupés quant à l'actualisation de leurs compétences vis-à-vis de l'évolution de l'IA.

« L'IA transforme la recherche d'emploi de façon réelle et immédiate, a ajouté Mme Vasilopoulos. Bien que ces outils puissent aider les candidats à présenter une demande plus facilement, ils peuvent aussi faire en sorte qu'il soit plus difficile de se démarquer à mesure que les candidatures deviennent plus uniformes et moins représentatives de l'expérience réelle d'une personne. Les chercheurs d'emploi doivent réfléchir à la façon dont ils utilisent l'IA, tout en continuant d'acquérir des compétences recherchées et d'articuler clairement la valeur qu'ils apportent. »

Foire aux questions :

Pourquoi plus de professionnels prévoient-ils de se chercher un nouvel emploi?

Les travailleurs réévaluent leurs objectifs professionnels à long terme, leur rémunération, la souplesse dont ils disposent et leurs possibilités de croissance. Les professionnels semblent plus disposés à explorer de nouveaux postes qui correspondent mieux à leurs priorités.

Comment l'IA a-t-elle changé le processus de recherche d'emploi?

L'IA a facilité les demandes d'emploi, mais elle a également augmenté la concurrence et le volume de candidatures. Les recruteurs examinent des demandes plus homogènes, ce qui fait en sorte qu'il est de plus en plus important pour les candidats de démontrer des compétences techniques authentiques, des capacités de communication et une expérience mesurable.

Que peuvent faire les chercheurs d'emploi pour se démarquer sur le marché actuel?

Les candidats doivent se concentrer sur la communication claire des réalisations mesurables, la démonstration de l'adaptabilité et la mise en évidence des compétences techniques comme des compétences humaines. Adapter son CV de façon réfléchie plutôt que de compter sur l'IA peut également aider les candidats à se démarquer.

Les professionnels devraient-ils travailler avec un recruteur pendant leur recherche d'emploi?

Travailler avec une société de recrutement et placement de personnel spécialisée peut aider les candidats à mieux comprendre les tendances en matière d'embauche, à cerner les occasions qui correspondent à leurs compétences et à se préparer plus efficacement aux entrevues. Les experts en recrutement peuvent également fournir un aperçu des attentes des employeurs, des tendances en matière de rémunération et des compétences en demande dans l'ensemble des secteurs.

À propos de l'étude

Les données de cette étude proviennent d'un sondage réalisé par Robert Half et mené par un cabinet de recherche indépendant en avril 2026. Les réponses ont été recueillies auprès de plus de 1 500 travailleurs employés âgés de 18 ans et plus à l'échelle du Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de solutions de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Nous offrons des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle. Nous proposons également des services de recherche de cadres. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui propose des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions en matière de gestion des talents, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]