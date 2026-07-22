Robert Half nommée par Forbes comme l'une des meilleures entreprises de recrutement et de placement de personnel temporaire au Canada en 2026, avec des reconnaissances dans trois catégories

TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Le cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents Robert Half a une fois de plus été nommé par Forbes comme l'une des meilleures entreprises de recrutement et de placement de personnel temporaire au Canada en 2026, ce qui lui a valu d'être reconnu comme une entreprise très performante dans les catégories du recrutement professionnel, du recrutement de cadres et du recrutement de personnel temporaire.

Forbes 2026

Les classements sont présentés par Forbes en partenariat avec Statista, et sont fondés sur une évaluation complète des recommandations de l'industrie et des données sur le rendement, intégrant les commentaires d'environ 15 000 participants, dont des gestionnaires des RH et des décideurs en matière d'embauche, des professionnels en recrutement et des candidats, ainsi que sur d'autres indicateurs de marché et de rendement.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être de nouveau reconnus par Forbes comme l'une des meilleures entreprises de recrutement et de placement de personnel temporaire au Canada », a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Ces distinctions témoignent de la confiance que nos clients nous accordent, ainsi que de l'expertise, du dévouement et de l'engagement de nos équipes. Dans un marché des talents en évolution rapide, cette reconnaissance est un solide témoignage de l'expertise de nos employés et notre engagement envers l'excellence tout en solidifiant notre objectif : offrir des solutions et des services exceptionnels aux organisations et aux professionnels partout au Canada. »

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Nous offrons des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle. Nous proposons également des services de recherche de cadres. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui propose des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions en matière de gestion des talents, de nos études et de nos connaissances sur RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 1 647 288-4887, [email protected]