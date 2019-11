Robert Half et Protiviti annoncent la formation d'un partenariat stratégique avec FEI Canada afin de favoriser la collaboration et l'engagement au sein de la communauté financière canadienne

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Le cabinet mondial de recrutement Robert Half et sa filiale de services-conseils Protiviti ont annoncé aujourd'hui la formation d'une nouvelle alliance commerciale avec Financial Executives International Canada (FEI Canada) qui compte soutenir les dirigeants financiers canadiens et leurs organismes en tant que partenaires principaux stratégiques nationaux.

Par le biais d'un leadership éclairé et partagé, d'une participation plus étroite au niveau des sections locales ainsi que d'un contenu et d'un programme axés sur le perfectionnement professionnel, cette alliance fournira de l'information et une visibilité pertinentes tout en renforçant l'expertise et les connaissances des membres de FEI Canada à travers le pays. Les composantes du partenariat comprennent un cours et l'appui d'un mentor de FEI Young Luminaries, des webinaires animés par Protiviti, qui explorent l'évolution du modèle du travail dans le secteur des finances, et un soutien en matière de formation des cadres grâce au programme CFO Leadership Beyond Finance de FEI Canada.

« Robert Half est un partisan dévoué de FEI Canada depuis 2005. Nous sommes ravis de continuer notre partenariat pour les trois prochaines années grâce à notre nouvelle entente comme partenaires principaux stratégiques nationaux », a déclaré Catherine Fels-Smith, présidente par intérim de FEI Canada.

« Plus les responsables financiers disposent d'outils, plus ils sont en mesure de stimuler l'innovation et la croissance ― tant pour leur entreprise que pour l'ensemble de leur secteur. Ce partenariat offre aux dirigeants et à leurs organisations l'accès à davantage de ressources et de possibilités de collaboration au sein de la communauté financière, a indiqué David King, président de district principal pour Robert Half. Ensemble, nous voulons fournir aux chefs de file financiers de nouveaux moyens de s'adapter aux demandes changeantes d'une main-d'œuvre mondiale en cette ère numérique et de mieux se préparer pour l'avenir. »

David Dawson, directeur général établi à Toronto, au sein du cabinet de services-conseils mondial Protiviti et chef de file sur le marché pour le Canada a ajouté ceci : « De nos jours, les chefs des finances et les cadres supérieurs financiers canadiens font face à de nombreux défis ― qu'il s'agisse des demandes changeantes des clients internes et externes, de l'habilitation technologique ou de l'optimisation de la production de rapports essentiels. Grâce à cette nouvelle alliance avec FEI Canada, nous nous réjouissons à l'idée de partager nos connaissances pour aider les chefs de file financiers à relever ces défis tout au long de leur parcours vers la transformation. »

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde et un chef de file reconnu dans les services-conseils et professionnels de dotation. Robert Half exerce ses activités de dotation en personnel et de services-conseils dans plus de 400 établissements dans le monde et offre des services de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca/fr.

Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) est une société de services-conseils mondiale qui offre une expertise approfondie, des perspectives objectives, une approche personnalisée et une collaboration sans pareil pour aider les dirigeants à faire face à l'avenir avec confiance. Grâce à son réseau de plus de 85 bureaux établis dans plus de 25 pays, Protiviti et ses sociétés membres détenues indépendamment fournissent à leurs clients des solutions de conseils en finances, en technologie, en exploitation, en données, en analyse, en gouvernance, en vérification interne et matière de risque. Figurant au palmarès des « meilleures entreprises pour lesquelles travailler » du magazine FORTUNE, Protiviti a offert ses services à plus de 60 pour cent des entreprises faisant partie de la liste Fortune 1000® et 35 pour cent de celles faisant partie de la liste Fortune Global 500®. Protiviti collabore également avec des entreprises plus petites et en pleine croissance, y compris avec celles qui souhaitent s'inscrire à la Bourse et avec des organismes gouvernementaux.



Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) est la principale voix et le choix éclairé des principaux cadres financiers à l'échelle du pays. Comptant 12 chapitres et plus de 1 600 membres, FEI Canada offre du perfectionnement professionnel, des possibilités de réseautage, un leadership éclairé et des services-conseils à ses membres. Les membres de l'association sont composés de cadres financiers supérieurs provenant de divers secteurs, occupant diverses fonctions, œuvrant dans différentes disciplines et représentant un nombre important de sociétés chefs de file parmi les plus influentes au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez feicanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @FEICanada.

