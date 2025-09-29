Robert Half publie son Guide salarial 2026, qui met en lumière les principales tendances en matière de rémunération dans un marché de l'emploi complexe

Ce guide révèle les compétences qui permettent d'obtenir des salaires plus élevés, l'évolution des attentes en matière de rémunération et l'importance des avantages sociaux et accessoires

TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Robert Half, société internationale de conseil et de recrutement, vient de publier son Guide salarial canadien 2026 (Guide salarial canadien 2026), qui fournit des informations essentielles sur le marché actuel de l'emploi et de la rémunération. En tant que l'une des premières ressources en matière de rémunération, le Guide salarial de Robert Half examine les tendances actuelles, les avantages sociaux et accessoires, ainsi que les salaires de départ prévus pour des centaines de postes dans six domaines professionnels à l'échelle nationale.

Hausse de l'embauche fondée sur les compétences (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.) Les attentes salariales, un défi pour les employeurs (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Le dernier rapport de l'entreprise révèle que de nombreux employeurs proposent des salaires plus élevés aux candidats possédant des compétences spécialisées, tandis que la plupart des demandeurs d'emploi se montrent confiants lors de la négociation de leur rémunération globale, et ce en dépit du marché concurrentiel.

Les compétences spécialisées permettent d'obtenir un plus haut salaire

Alors que l'augmentation globale des salaires a ralenti, 83 % des responsables du recrutement estiment que les professionnels possédant des compétences spécialisées sont mieux rémunérés que leurs homologues occupant le même poste, mais ne disposant pas de ces compétences. Si un poste répond à un besoin commercial essentiel et en cas de pénurie de talents qualifiés, 54 % des personnes interrogées déclarent être davantage disposées à proposer un salaire plus élevé aux candidats qui possèdent des compétences ou des certificats spécialisés lors des négociations, plutôt que de privilégier d'autres facteurs comme l'ancienneté. Selon le guide, les postes dans les domaines suivants devraient connaître des augmentations salariales supérieures à la moyenne en 2026 :

Gestion de la paie (4,1 %)

Analyse marketing, marketing numérique et automatisation du marketing (4,1 %)

Communication de l'information financière (4,0 %)

Impôt sur les sociétés (3,6 %)

IA, apprentissage automatique et science des données (3,3 %)

Encadrement des auxiliaires juridiques (3,0 %)

Soutien à la clientèle (2,9 %)

Conformité (2,6 %)

Cybersécurité (2,6 %)

Rémunération et avantages sociaux (2,5 %)

En parallèle, 80 % des professionnels affirment se sentir à l'aise lorsqu'il s'agit de négocier leur salaire, même si beaucoup peuvent rencontrer des difficultés, notamment pour comprendre ce qui est négociable (36 %), justifier leurs demandes salariales (33 %) et évaluer leur valeur sur le marché (32 %).

« Aujourd'hui, sur le marché du travail, les compétences spécialisées constituent un facteur clé de différenciation, tant pour les entreprises à la recherche des talents dont elles ont besoin pour mener à bien leurs priorités stratégiques que pour les professionnels qui souhaitent obtenir des salaires plus élevés », a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half, Canada. « Les organisations doivent investir dans le type d'expertise qui fera progresser leurs activités, et comprendre la valeur des meilleurs talents sur le marché est une première étape cruciale. Les travailleurs doivent également connaître les offres des concurrents afin de pouvoir négocier efficacement et en toute connaissance de cause leur salaire et leur rémunération globale. »

La rémunération globale est ce qui compte le plus

71 % des employeurs qui se disent préoccupés par la satisfaction des attentes salariales des candidats; les avantages sociaux et accessoires compétitifs ainsi que les autres récompenses prennent donc de plus en plus d'importance. Les recherches montrent que près de la moitié (46 %) des responsables du recrutement prévoient que l'ajout de nouveaux avantages sociaux et accessoires constituera une stratégie de recrutement efficace en 2026. Les travailleurs ont quant à eux indiqué les offres qui les inciteraient à changer d'employeur, à condition que leur salaire de base reste le même :

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée (p. ex., travail hybride) : 52 %

Avantages financiers (p. ex., primes) : 51 %

Prestations de retraite : 43 %

Programmes de santé et de bien-être : 39 %

Près de sept demandeurs d'emploi sur dix déclarent préférer le travail hybride. Toutefois, bien que la plupart des entreprises proposent une forme ou une autre d'option hybride, le niveau de flexibilité dépend souvent du poste occupé par l'employé et de son ancienneté. Nos recherches montrent que 53 % des employeurs proposent des options hybrides aux cadres, mais que seulement 33 % les proposent à l'ensemble de leurs employés réguliers.

Parmi les autres offres émergentes qui aident les entreprises à se démarquer, on trouve divers avantages tels que l'assurance maladie complémentaire, la planification des REER, les régimes de retraite, les primes à la signature et les options d'achat d'actions, ainsi que les avantages sociaux comme les programmes de bien-être, l'aide à la garde des enfants et les congés de paternité rémunérés.

Pour accéder au guide complet et découvrir les tendances salariales en fonction de la profession et du lieu, rendez-vous sur https://www.roberthalf.com/ca/fr/perspectives/guide-salarial .

À propos du Guide salarial canadien 2026 de Robert Half

Le Guide salarial canadien 2026 de Robert Half offre des repères en matière de salaires basés sur des données de rémunération réelles et présente des informations fournies par les professionnels spécialisés en solutions de gestion des talents de Robert Half, ainsi que les résultats d'enquêtes élaborées par Robert Half et menées par un cabinet de recherche indépendant en avril 2025. Les enquêteurs ont recueilli les réponses de plus de 1 500 responsables du recrutement et de plus de 1 500 professionnels à travers le Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et la plus importante société de solutions de recrutement au monde. La société fait le lien entre les occasions qu'offrent les grandes entreprises et les candidats hautement qualifiés. Elle propose des solutions de placement contractuel permanent dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la technologie, du marketing, de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle via son réseau de plus de 300 bureaux à travers le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société mondiale de services-conseils qui offre des solutions d'audit interne, de gestion des risques, d'affaires et technologiques. Robert Half, y compris Protiviti, figure au palmarès des Entreprises les plus admirées (Most Admired Companies™) de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos recherches et de nos analyses sur RobertHalf.ca.

