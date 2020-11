Avant de faire partie de l'équipe BMO, M. Bennett a été directeur des finances de Edward Jones Canada et chef des finances de RBC Dexia Investor Services Trust.

« Les plus de 20 années d'expertise financière de Robert Bennett seront très utiles à la SOCAN », a déclaré la chef de la direction par intérim, Jennifer Brown. « Son impressionnante expérience en gestion financière, en production de rapports et en planification financière stratégique fait de lui une excellente addition à l'équipe de haute direction. »

« Je suis ravi de me joindre à la SOCAN et de faire partie de cette équipe exceptionnelle », a pour sa part déclaré Bennett. « C'est génial de faire partie d'une organisation qui est dédiée aux créateurs et éditeurs de musique. »

Comptable professionnel agréé, il détient une maîtrise en administration des affaires de la Smith School of Business de la Queen's University ainsi qu'un baccalauréat en commerce de l'université McGill.

Couramment bilingue, il chante dans des chorales depuis l'âge de cinq ans et il est admirateur d'un grand nombre de membres de la SOCAN.

La carrière de M. Bennett à la SOCAN prend son envol le 9 novembre 2020.

