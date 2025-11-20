Le Canadian Purpose Economy Project souligne le travail des six auteurs et autrices de la déclaration « Un appel à la raison d'être »

TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators, fait partie des six lauréats et lauréates du prix inaugural « Peter ter Weeme Purpose Economy Champion Award » du Canadian Purpose Economy Project (CPEP) pour sa participation à la rédaction de la déclaration « Un appel à la raison d'être ». Cet engagement, pris par six des plus éminents chefs et cheffes de la direction du Canada, invite leurs pairs à adopter une vocation sociale pour leur entreprise. Ce prix récompense une personne, une organisation ou un groupe qui a apporté une contribution exceptionnelle et positive à la promotion du bien commun au sein des entreprises et des systèmes financiers au Canada.

À une époque où les organisations canadiennes intègrent de plus en plus une raison d'être dans leur stratégie et leurs activités, le CPEP souhaite qu'au moins 25 % des entreprises canadiennes adoptent, divulguent et intègrent de manière authentique une vocation sociale dans leurs activités et leurs relations d'ici 2030. Les six lauréates et lauréats de cette année illustrent cette vision, car ils ont fait preuve d'une influence exceptionnelle en mobilisant, par leurs efforts, une économie au service du bien commun.

La déclaration réunit des cheffes et chefs d'entreprise influents et motivés pour remettre en question le statu quo du monde des affaires au Canada et invite les organisations à intégrer une vocation sociale dans leur stratégie. Il s'agit d'un cri de ralliement visant à mobiliser un large mouvement d'entreprises canadiennes pour qu'elles réfléchissent à leur rôle dans la société et prennent des mesures significatives en faveur d'une économie solidaire.

« Nous avons le plaisir de récompenser Rob Wesseling pour le rôle déterminant qu'il a joué dans le lancement du mouvement en faveur des entreprises canadiennes à vocation sociale », a déclaré Coro Strandberg, cofondateur et président du CPEP. « En corédigeant la déclaration, il a créé un puissant cri de ralliement qui motive les chefs et cheffes d'entreprise à intégrer une vocation sociale dans leur organisation et contribué à susciter un élan vers son adoption généralisée. Son leadership et l'exemple donné par Co-operators montrent ce qu'est une telle entreprise. »

« Je suis très honoré de recevoir ce prix, aux côtés de ce groupe estimé de dirigeants et dirigeantes d'entreprises à vocation sociale, a mentionné Rob Wesseling. Notre raison d'être guide notre travail, et cette reconnaissance nous motive à aller plus loin pour renforcer la sécurité financière des Canadiennes et Canadiens et de nos collectivités dans la poursuite de notre vision d'être un levier pour une société résiliente et durable. »

Le CPEP a remis le prix lors de la cinquième semaine nationale des entreprises au service du bien commun (#PurposeinBusinessWeek), qui a rassemblé des chefs et cheffes d'entreprise, des décideurs et décideuses politiques et des spécialistes de la vocation sociale afin d'accélérer les progrès à cet égard.

À propos du Canadian Purpose Economy Project

Le Canadian Purpose Economy Project (CPEP) a pour but d'accélérer la transition vers une économie au service du bien commun. Il incite les acteurs et actrices de l'écosystème national à créer un environnement propice au démarrage, à la transition, à la prospérité et à la croissance des entreprises à vocation sociale. Le CPEP est un projet de la Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) Education Foundation (www.purposeeconomy.ca).

À propos de Co ‑ operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 78 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

