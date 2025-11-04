WINNIPEG, MB, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Les collectivités de tout le Canada peuvent désormais présenter une demande pour obtenir le prix de la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt. La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt (« Journée de préparation ») est une campagne nationale qui encourage les citoyens à prendre des mesures pour améliorer la résilience de leur maison, de leur quartier et de leur collectivité face aux feux de forêt.

La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt a lieu le premier samedi de mai. En 2026, elle se tiendra le samedi 2 mai. Ce jour-là, partout au pays, les résidents de tous âges sont invités à se rassembler pour organiser des événements et travailler sur des projets qui sensibilisent aux risques de feux de forêt et augmentent leur résilience face à ces risques.

D'ici au 31 janvier 2026, les groupes peuvent demander une subvention de 500 $ pour aider à financer leurs activités organisées dans le cadre de la Journée de préparation entre mai et octobre. Intelli-feuMC Canada, en collaboration avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC), Co-operators et les organismes provinciaux et territoriaux canadiens de lutte contre les feux de forêt, soutient cet événement annuel en offrant une subvention de 500 $, une trousse de matériel promotionnel et des ressources Intelli-feu Canada.

En 2025, Intelli-feu Canada a célébré le 10e anniversaire de la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt.

Nous avons décerné plus de bourses que jamais auparavant, 400 collectivités de dix provinces et de deux territoires ayant reçu un financement pour leurs événements!

« Au nom d'Intelli-feu Canada, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Co-operators et à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques pour leur soutien continu à la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt et leur engagement tout au long de l'année », a déclaré Hannah Swift, directrice de la prévention et de l'atténuation au Centre interservices des feux de forêt du Canada. « La résilience face aux feux de forêt ne peut être assurée par une seule personne ou une seule organisation. Lorsque les individus, les collectivités et les partenaires apportent chacun leur contribution, cela permet de réaliser des progrès importants dans la réduction des risques des feux de forêt. Lors de la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt, la population se mobilise, prend des mesures concrètes et montre comment de petits efforts locaux peuvent conduire à des changements durables. »

« En tant que coopérative d'assurance et membre fondateur de la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt, nous restons déterminés à collaborer avec Intelli-feu Canada afin de veiller à ce que les collectivités soient mieux outillées pour anticiper et atténuer les répercussions des feux de forêt et renforcer leur résilience », a souligné Maya Milardovic, vice-présidente adjointe des Relations gouvernementales chez Co-operators. « Nous sommes ravis de continuer à soutenir cet important programme, dans le cadre duquel les Canadiens et Canadiennes de tout le pays travailleront au sein de leurs collectivités pour réduire leur exposition aux effets dévastateurs des feux de forêt. »

« L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques est fier de participer à la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt, une initiative essentielle qui rassemble les collectivités afin de réduire les risques d'incendie et de renforcer leur résilience », a commenté Paul Kovacs, directeur général de l'IPSC. « Nous croyons que l'engagement proactif, l'éducation et la collaboration sont essentiels pour protéger les vies, les biens et l'environnement face au nombre croissant de feux destructeurs qui ravagent le pays. Cette journée nous rappelle avec force le rôle que nous avons tous à jouer dans la préparation et l'atténuation des effets des feux de forêt. »

La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt est un appel à l'action pour tous. Les familles, les particuliers et les groupes communautaires sont invités à y participer et à en apprendre davantage sur les principes Intelli-feu afin de mieux se préparer et de mieux équiper leurs communautés.

Pour faire une demande ou pour en savoir plus sur la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt, rendez-vous sur : https://intellifeucanada.ca/programmes/la-journee-de-preparation-des-collectivites-contre-les-incendies-de-foret/

Pour en savoir plus sur la résilience aux feux de forêt et sur Intelli-feu Canada, visitez le site : www.intellifeucanada.ca

Personne-ressource pour les médias :

Centre interservices des feux de forêt du Canada

[email protected]

Co-operators

[email protected]

Institut de prévention des sinistres catastrophiques

[email protected]

À propos d'Intelli-feuMC Canada

Intelli-feuMC est un programme qui s'engage à aider les Canadiens et Canadiennes à réduire les risques liés aux feux de végétation et accroître leur résilience face à cette menace grâce à des solutions communautaires. Intelli-feu Canada fournit aux Canadiens et Canadiennes des outils (publications, programmes, formations et ateliers) qui les aident à prendre des mesures pour préparer leurs maisons, leurs propriétés et leurs quartiers face à la menace des feux de végétation. Intelli-feu Canada agit en vertu du mandat qui lui a été confié par le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de végétation lui fournissent du soutien, et le programme fait appel à la collaboration des administrations municipales et du secteur privé. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.intellifeucanada.ca.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 78 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights. www.cooperators.ca/fr-ca

À propos de l'IPSC

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université Western Ontario à London, au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheuses et chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été à l'avant-garde dans de nombreux domaines dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydroéconomique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus résilientes face aux catastrophes. Visitez le site www.iclr.org (en anglais seulement).

SOURCE Co-operators Group Limited