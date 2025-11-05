Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et le rapport de gestion du troisième trimestre 2025 de la société, ainsi que son rapport annuel 2024, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co‑operators (« Co‑operators Générale ») publie aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2025. Le résultat net consolidé s'est établi à 228,0 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 45,2 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2024. Par conséquent, le résultat par action ordinaire du trimestre s'est établi à 8,35 $, comparativement à une perte par action de 1,71 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Si le secteur reste confronté à des défis liés aux événements météorologiques extrêmes, aux pressions économiques et à la concurrence des marchés, nos résultats positifs du troisième trimestre témoignent de la solidité de notre stratégie et de notre rigueur d'exécution », se félicite Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « L'amélioration de nos résultats techniques et la robustesse des résultats de nos placements reflètent notre engagement à bâtir une résilience durable. Cette assise nous permet de poursuivre nos investissements dans des solutions qui contribuent à renforcer la sécurité financière de l'ensemble de la population canadienne. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE CO‑OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action ordinaire et les ratios)



Troisième trimestre Troisième trimestre Cumul Cumul

2025 2024 2025 2024 Principales données financières







Primes directes souscrites (PDS)2 1 601,4 1 514,6 4 495,0 4 150,4 Produits nets des activités d'assurance (PNAA)2 1 411,9 1 222,4 4 060,0 3 531,8 Résultat net (perte) après impôt 228,0 (45,2) 450,6 144,3 Revenus et profits nets de placement 181,7 174,7 397,0 344,3 Total de l'actif1 9 338,9 8 521,9 9 338,9 8 521,9 Capitaux propres1 3 249,4 2 805,9 3 249,4 2 805,9









Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS2 5,7 % 15,2 % 8,3 % 14,3 % Croissance des PNAA2 15,5 % 12,1 % 15,0 % 12,0 % Résultat technique, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque2 141,4 (180,9) 183,4 (111,9) Résultat par action ordinaire 8,35 $ (1,71 $) 16,33 $ 5,06 $ Rendement des capitaux propres2 32,3 % (6,5) % 20,3 % 7,3 % Ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque2 90,0 % 114,7 % 95,5 % 103,2 % Test du capital minimal (TCM)1 242 % 216 % 242 % 216 % 1 Il s'agit des données annuelles sur la situation financière et le test du capital minimal en date du 31 décembre 2024. 2 Se reporter à la section Principales mesures financières (hors PCGR).

ANALYSE DU TROISIÈME TRIMESTRE

Au troisième trimestre, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 5,7 %, atteignant 1 601,4 millions, comparativement au même trimestre en 2024. Les produits nets des activités d'assurance (PNAA) ont pour leur part augmenté de 15,5 %, pour s'établir à 1 411,9 millions. La hausse des PDS a été observée dans l'ensemble des régions et des grandes catégories d'affaires, essentiellement portée par la progression en assurance automobile et habitation dans la région de l'Ouest et en Ontario. La croissance des PDS et des PNAA est attribuable à l'augmentation des primes moyennes et à la hausse du nombre de véhicules assurés et de polices en vigueur résultant des affaires nouvelles.

Co‑operators Générale a déclaré un résultat technique, hors actualisation et rajustement au titre du risque, de 141,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2025, en hausse de 322,3 millions par rapport à la perte technique de 180,9 millions de dollars à la période correspondante de 2024. L'évolution favorable s'explique par une hausse de 189,5 millions de dollars des PNAA et par une baisse de 162,6 millions de dollars du montant net des sinistres et des frais de règlement non actualisés. Ce résultat a été partiellement contrebalancé par une augmentation de 29,8 millions de dollars des frais d'acquisition et autres frais.

La diminution du montant net des sinistres et des frais de règlement non actualisés est principalement attribuable à une activité moindre liée aux événements majeurs comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, qui en comptait quatre. Cette diminution a été partiellement compensée par un accroissement des sinistres de l'année de survenance en cours. L'augmentation des frais d'acquisition et autres frais est attribuable à la croissance des primes, qui a entraîné une augmentation des taxes sur les primes, des commissions nettes et des charges d'exploitation des activités d'assurance. Les changements susmentionnés ont mené à une légère amélioration du ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, de 24,7 points de pourcentage par rapport à la période correspondante de 2024.

Le résultat net de placement et d'assurance a progressé de 46,3 millions de dollars, ce qui représente un revenu de 127,9 millions de dollars pour le trimestre en cours, contre un revenu de 81,6 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce résultat favorable est dû à une hausse de 7,0 millions de dollars des revenus et profits nets de placement soutenue par l'augmentation des revenus tirés d'intérêts et des gains provenant des marchés des actions ordinaires, ainsi qu'à une baisse de 39,3 millions de dollars du montant net des charges financières liées aux contrats d'assurance et de réassurance par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cet écart découle d'une progression moins marquée de la courbe des taux par rapport à l'exercice précédent, laquelle s'est traduite par une baisse des passifs actualisés.

Notre situation financière et de trésorerie ainsi que nos liquidités demeurent solides et nous permettent de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en soutenant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. Notre cote de crédit demeure élevée avec 96,8 % du portefeuille d'obligations considéré de première qualité, et 77,1 % ayant obtenu la cote A ou une cote supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 81,8 % de titres canadiens.

CAPITAL

La situation de trésorerie de Co‑operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 242 % au test du capital minimal au 30 septembre 2025, ce qui dépasse largement les cibles interne et réglementaire. Nous continuons à surveiller de près nos niveaux de capital en réponse à l'évolution du contexte économique.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co‑operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés et renseignements prospectifs. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ni les réalisations futurs. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs. Pour en savoir plus, consultez notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ainsi que notre rapport annuel 2024.

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co‑operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 78 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co‑operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

