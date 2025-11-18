GUELPH, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Co-operators, une coopérative de services financiers de premier plan, est fière d'annoncer qu'elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026. C'est la deuxième année consécutive que l'organisation reçoit cette reconnaissance, qui met de l'avant les employeurs canadiens qui se démarquent par leur capacité à créer des milieux de travail exceptionnels.

Co-operators continue de réaffirmer son engagement à offrir aux membres de son personnel un environnement inclusif et solidaire qui favorise l'estime de soi, l'autonomie et le sentiment d'appartenance grâce à une raison d'être commune : la sécurité financière pour les Canadiennes et Canadiens et nos collectivités.

« Cette reconnaissance reflète l'incidence que nous avons sur les gens et la force de notre culture en milieu de travail », souligne Laura Mably, première vice-présidente et cheffe des ressources humaines. « Lorsque nos employées et employés sont soutenus dans leur croissance et leur cheminement vers la réussite, les retombées vont bien au-delà du lieu de travail, et contribuent à bâtir des collectivités plus résilientes partout au Canada. »

« Notre culture coopérative est ce qui nous distingue et ce qui est au cœur de notre identité et de notre façon de travailler, ajoute Laura Mably. Maintenant, plus que jamais, l'organisation demeure engagée à créer des milieux de travail où les membres du personnel peuvent donner le meilleur chaque jour et faire bouger les choses positivement et concrètement. »

Programmes et initiatives destinés au personnel :

Rémunération et avantages : Des salaires concurrentiels et un programme de rémunération incitative, un régime de retraite et une assurance collective qui soutiennent le bien-être financier, y compris des sessions d'informations pour aider les employés et employées à préparer leur retraite.

Plan de carrière : Un programme de gestion du rendement qui contribue à la croissance ainsi que des occasions de développement professionnel qui favorisent l'apprentissage et le leadership.

Programmes de bien-être : Un accent continu sur le bien-être mental, physique, social et financier par le biais de projets qui aident à l'épanouissement personnel et professionnel des membres du personnel.

Engagement communautaire : Une approche qui encourage les employés et employées à s'impliquer grâce à deux journées de bénévolat payées chaque année dans le but de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes.

Reconnaissance du personnel : Des programmes qui soulignent le dévouement et les réalisations des employés et employées en matière de collaboration et de service.

Pour en savoir plus sur Co-operators et les possibilités de carrière, veuillez consulter le site https://www.cooperators.ca/fr-ca/about-us.

À propos de Co-operators



Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 78 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés d'écrire à l'adresse suivante : [email protected].

