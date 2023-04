MARKHAM, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - Xplore inc., le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays, annonce aujourd'hui qu'elle nomme Rizwan Jamal en tant que président et chef des affaires commerciales à compter du 1er mai 2023.

Monsieur Jamal dirigera ainsi les équipes des ventes, du marketing et du développement des produits, tout en appuyant les priorités stratégiques de l'entreprise.

« Nous accueillons chaleureusement l'arrivée de Rizwan au sein de notre équipe de direction, a déclaré Fran Shammo, président du conseil et directeur général intérimaire pour Xplore. Il possède une longue feuille de route parmi les grands joueurs de l'industrie des télécommunications canadienne, et nous avons hâte de travailler avec lui afin de fournir un accès Internet haute vitesse de qualité à un plus grand nombre de consommateurs en région. »

Monsieur Jamal a précédemment travaillé chez Bell Canada Enterprises inc. (TSX, NYSE : BCE) (« Bell ») pendant plus de 11 ans, où il a récemment occupé le poste de président de groupe, marché consommateur et PME. Avant Bell, monsieur Jamal a passé 11 ans chez Telus Corporation (TSX : T, NYSE : TU) dans divers rôles, notamment celui de vice-président principal du marketing auprès des consommateurs.

« Je suis heureux de me joindre à Xplore en cette période cruciale pour l'entreprise, a dit monsieur Jamal. Xplore est devenu l'un des plus grands fournisseurs en services de télécommunications au pays en se concentrant sur les entreprises et les consommateurs situés en région, et j'ai hâte de pouvoir travailler avec Fran et le reste de l'équipe Xplore alors qu'elle poursuit l'expansion de son réseau de calibre mondial. »

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

