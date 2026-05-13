Le rapport annuel intégré 2025 met en lumière sa solidité financière et l'impact de son engagement dans un monde imprévisible.

GUELPH, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Co-operators a publié aujourd'hui son rapport annuel intégré 2025, Diriger en fonction de notre raison d'être, affichant un résultat net avant impôt de 937,4 millions $ et 3,21 milliards $ en indemnités et prestations versées à la clientèle. Ces résultats montrent que la coopérative a toutes les cartes en main pour aider à renforcer la sécurité financière de la population canadienne dans un monde en constante évolution.

« Alors que nous voyons le paysage canadien être transformé - notamment par les risques climatiques, l'érosion de l'abordabilité et les avancées technologiques - nous consolidons notre engagement à améliorer la sécurité financière des Canadiens, des Canadiennes et de nos collectivités », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous faisons croître et évoluer notre coopérative pour pouvoir imaginer d'autres modèles d'affaires, occasions de croissance et solutions qui répondront aux besoins changeants des personnes et des collectivités qu'elle sert. »

La bonne posture financière de Co-operators s'explique par de solides résultats techniques, une gestion efficace des dépenses et le bon rendement de ses placements. À la fin de l'exercice 2025, sa situation de capital demeurait enviable, avec un actif total chiffré à 22,4 milliards $ et un total des capitaux propres à 6,1 milliards $. Le rapport illustre l'impact positif réel qu'une coopérative engagée en bonne santé financière peut avoir pour ses membres, sa clientèle, son personnel et les collectivités canadiennes, en plus d'être un levier pour une société résiliente et durable.

« En tant que coopérative, nous priorisons la viabilité à long terme tout en équilibrant soigneusement les résultats à court terme afin d'assurer une valeur continue pour les membres ainsi qu'une stabilité financière, affirme Karen Higgins, cheffe des finances de Co-operators. Grâce à notre solide capital, nous pouvons respecter nos obligations envers nos membres et prendre des décisions financières prudentes au bénéfice des générations d'aujourd'hui et de demain. »

Assurances, placements et conseils pour renforcer la résilience

Le rapport souligne comment le leader du secteur financier adapte ses produits pour aider sa clientèle à reconstruire plus solidement, en délaissant les modèles traditionnels qui ne font qu'indemniser les victimes de sinistres pour offrir des protections qui permettent aussi de les prévenir. La garantie SécurFuturMC, qui est offerte sans frais supplémentaires, couvre certaines solutions visant à renforcer la résilience - au vent, à la grêle et au feu par exemple - après un sinistre admissible, en plus des réparations. Notons également la popularité croissante d'Eau multirisque, la première et la seule assurance au Canada à couvrir tous les niveaux de risque d'inondation dont les ondes de tempête. Plus de 745 258 ménages, exploitations agricoles et entreprises au pays sont maintenant mieux protégés grâce à ce produit unique.

Co-operators a aussi élargi son offre de services financiers afin de répondre aux besoins globaux de sa clientèle et l'aider à renforcer sa résilience financière à long terme. En 2025, les actifs de fonds communs sous administration de Services d'investissement financier Co-operators (SIFC) s'élevaient à 2,33 milliards $ (comparativement à un peu plus de 20 millions $ en 2020), ce qui permet aux personnes de tous horizons financiers d'investir et d'avoir accès à des services et des conseils en gestion de patrimoine.

Investir avec intention

L'organisation consacre également des sommes considérables à des investissements d'impact. En 2025, 60,2 % de ses actifs investis (soit environ 8,75 milliards $) étaient des investissements d'impact ou de transition climatique, surpassant sa cible de 60 % d'ici 2030. En vue de réduire les risques climatiques et de protéger les collectivités canadiennes, Co-operators a fondé le Laboratoire d'accélération de la résilience. Cette initiative de financement novatrice vise à démontrer l'importance des capitaux privés pour développer et accélérer les projets d'infrastructure et d'adaptation au climat dont nous avons grandement besoin d'un océan à l'autre.

Faits saillants du rapport annuel intégré 2025 de Co-operators

937,4 millions $ de résultat net après impôt

3,21 milliards $ en indemnités et prestations versées à la clientèle

versées à la clientèle Plus de 745 000 Canadiennes, Canadiens, entreprises et exploitations agricoles protégés des inondations grâce à Eau multirisque

protégés des inondations grâce à Eau multirisque 8,75 milliards $ consacrés à des investissements d'impact et de transition climatique , dépassant la cible pour 2030

, dépassant la cible pour 2030 Réduction de 35,8 % des émissions issues des activités de l'entreprise par rapport aux niveaux de 2019. L'objectif est de les réduire de 45 % pour 2030 et d'atteindre zéro émissions nettes d'ici 2040.

Réduction de 12,3 % de l'intensité des émissions financées de ses placements par rapport aux niveaux de 2020. L'objectif est une réduction de 45 % avant 2030 pour atteindre zéro émissions nettes d'ici 2050.

par rapport aux niveaux de 2019. L'objectif est de les réduire de 45 % pour 2030 et d'atteindre zéro émissions nettes d'ici 2040. de ses placements par rapport aux niveaux de 2020. L'objectif est une réduction de 45 % avant 2030 pour atteindre zéro émissions nettes d'ici 2050. 2,44 milliards $ US investis dans des solutions climatiques , avec une cible de 3 milliards $ US * d'ici 2030

, avec une cible de 3 milliards $ US * d'ici 2030 15,3 millions $ en contributions communautaires à des organismes qui renforcent le mieux-être social, la résilience environnementale, l'économie inclusive et les valeurs coopératives.

* La cible et la base de référence sont exprimées en dollars américains, conformément aux objectifs de l'Alliance des propriétaires d'actifs net-zéro (NZAOA).

Le rapport annuel intégré constitue la déclaration annuelle de Co-operators. Il est mis à la disposition des membres, de la clientèle et du public.

Vous trouverez le rapport complet au rapportintegre.cooperators.ca .

Pour plus de détails sur les étapes, la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les cibles et les indicateurs liés au climat, consultez notre rapport sur le climat au cooperators.ca/rapports.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés de communiquer avec :

Bureau des médias de Co-operators

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SOURCE Co-operators Group Limited