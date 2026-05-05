Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et le rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Société, ainsi que son rapport annuel 2025, qui peuvent tous être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Co-operators Générale) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2026. Le résultat net consolidé s'est chiffré à 123,4 M$, comparativement à un résultat net de 72,9 M$ pour le trimestre correspondant de 2025. Par conséquent, le résultat par action ordinaire s'est établi à 4,46 $ pour le trimestre, contre 2,64 $ pour la même période l'an dernier.

« Nos résultats du premier trimestre de 2026 témoignent de la solidité de nos principales activités d'assurance et des mesures rigoureuses prises par nos équipes à l'échelle de l'organisation afin de privilégier une croissance contrôlée et rentable, ainsi que de notre efficacité opérationnelle », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators Générale. « Il est important de noter que nous avons réalisé cette performance au cours d'un trimestre marqué par la volatilité des résultats d'investissement, et nous poursuivons nos efforts pour proposer des solutions durables à long terme en vue d'aider notre clientèle et nos collectivités à bâtir une sécurité financière. »

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action ordinaire et les ratios)



Premier

trimestre Premier

trimestre

2026 2025 Principales données financières



Primes directes souscrites (PDS)2 1 290,7 1 251,3 Produits des activités d'assurance, montant net (PAA nets)2 1 387,7 1 296,7 Résultat net 123,4 72,9 Revenus et profits nets de placement 57,9 97,5 Total de l'actif1 9 248,0 9 215,3 Capitaux propres1 3 134,8 3 019,4





Principaux indicateurs de succès



Croissance des PDS2 3,1 % 11,8 % Croissance des PAA nets2 7,0 % 15,5 % Résultat technique, hors actualisation et ajustement au titre du risque2 75,3 (22,0) Résultat par action ordinaire (RPA) 4,46 $ 2,64 $ Rendement des capitaux propres (RCP)2 17,0 % 10,6 % Ratio combiné, hors actualisation et ajustement au titre du risque2 94,5 % 101,7 % Test du capital minimal (TCM)1 235 % 224 % 1 Données 2025 sur la situation financière et le test du capital minimal au 31 décembre. 2 Se reporter à la rubrique Mesures et ratios financiers principaux (non conformes aux PCGR).

ANALYSE DU PREMIER TRIMESTRE

Les primes directes souscrites (PDS) du premier trimestre ont augmenté de 3,1 % par rapport au trimestre correspondant de 2025 et se sont chiffrées à 1 290,7 M$, tandis que le montant net des produits des activités d'assurance (PAA nets) s'est accru de 7,0 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent pour atteindre 1 387,7 M$. Les PDS ont augmenté dans tous les principaux secteurs d'assurance et toutes les principales régions, l'assurance habitation, l'assurance auto et les provinces de l'Ouest étant les grands moteurs de cette hausse. La croissance des PDS et des PAA nets découle de l'accroissement des primes moyennes, surtout en assurance habitation et auto.

Pour le premier trimestre de 2026, le bénéfice technique de Co‑operators Générale, exclusion faite de l'actualisation et de l'ajustement au titre du risque, s'est chiffré à 75,3 M$, ce qui représente une variation favorable de 97,3 M$ par rapport à la perte technique de 22,0 M$ inscrite pour le premier trimestre de 2025. Cette variation favorable est attribuable à l'augmentation de 91,0 M$ des PAA nets et à une baisse de 12,7 M$ du montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés, qui ont surpassé la hausse de 6,4 M$ des frais d'acquisition et autres charges.

La baisse du montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés est imputable essentiellement à la baisse des sinistres de l'année de survenance en cours et à la diminution du volume des sinistres liés à des événements majeurs. L'augmentation des frais d'acquisition et autres charges s'explique par la hausse des commissions et des taxes sur les primes, laquelle est proportionnelle à la croissance des PAA nets. Cela a été compensé par une diminution des charges d'exploitation attribuables et non attribuables en raison de la baisse des charges liées aux technologies comparativement au même trimestre de 2025. Cette baisse a mené à une amélioration du ratio combiné, hors actualisation et ajustement au titre du risque, de 7,2 points de pourcentage par rapport au trimestre correspondant.

Au premier trimestre, les revenus et profits nets de placement se sont établis à 57,9 M$, ce qui représente une diminution de 39,6 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette baisse est imputable essentiellement aux pertes réalisées sur les obligations en raison de la hausse des taux d'intérêt pour la période considérée par rapport au premier trimestre l'an dernier. Ce résultat a été en partie compensé par la hausse des revenus nets de placement pour la période considérée.

Notre situation financière et de capital ainsi que nos liquidités restent solides, ce qui nous permet de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en respectant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. La qualité du crédit de notre portefeuille demeure élevée, 96,8 % de nos obligations étant considérées comme de première qualité et 78,4 % ayant une note A ou supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 83,3 % de titres canadiens.

CAPITAL

La situation de capital de Co-operators Générale reste solide, son ratio du test du capital minimal étant de 235 % au 31 mars 2026, ce qui dépasse largement les cibles internes et réglementaires. Nous continuons à surveiller de près nos niveaux de capital en réponse à l'évolution du contexte économique.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co-operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés et renseignements prospectifs. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ni les réalisations futurs. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs. Pour en savoir plus, consultez notre rapport de gestion du premier trimestre de 2026 ou notre rapport annuel 2025.

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

Co-operators Générale publiera son rapport sur le climat 2025 le 8 mai 2026. Ce rapport contient des informations financières détaillées en lien avec les changements climatiques pour l'année financière clôturée le 31 décembre 2025.

Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

COORDONNÉES

Relations avec les investisseurs et investisseuses

Peter Shaker

Vice-président, Développement de l'entreprise et Gestion du capital

Courriel : [email protected]

Relations avec les médias

Courriel : [email protected]

SOURCE Co-operators Group Limited