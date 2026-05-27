GUELPH, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Alors que les collectivités canadiennes doivent composer avec des pressions sociales et économiques de plus en plus fortes, les demandes d'aide auprès des organismes de bienfaisance et sans but lucratif continuent d'augmenter de manière considérable. Le plus récent rapport des Fonds communautaires de Co‑operators (FCC) publié en 2025 révèle un nombre sans précédent de demandes de financement ainsi que le plus important montant annuel versé en 30 ans d'existence.

Des défis persistants - des pressions inflationnistes aux tensions psychologiques, en passant par les obstacles systémiques et la complexité croissante des besoins des collectivités - continuent de toucher les organismes de première ligne. Ces pressions ont accentué la dépendance envers les organismes sans but lucratif et de bienfaisance, dont plusieurs composent avec un financement réduit, des effectifs épuisés et des contraintes opérationnelles qui ont une incidence sur leur capacité à offrir les programmes indispensables.

Agissant à titre de branche philanthropique de Co‑operators, les FCC fournissent des subventions aux organismes de bienfaisance, OSBL, coopératives et entreprises sociales qui aident à améliorer l'employabilité des jeunes en difficulté et des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. En 2025, les FCC ont augmenté leur capacité de financement afin de répondre aux besoins pressants des collectivités grâce à un versement annuel accru.

« C'est dans nos collectivités que nos liens et occasions se créent, mais plusieurs organismes essentiels à leur stabilité sont confrontés à des pressions financières grandissantes. » « Par le biais des FCC, notre entreprise est fière d'aider les organismes communautaires en leur offrant les ressources dont elles ont besoin pour continuer à offrir le soutien nécessaire », a affirmé Jessica Fisher, vice-présidente associée à la responsabilité sociale chez Co‑operators. « En renforçant leur capacité, nous incarnons notre raison d'être en tant que coopérative - créer une sécurité financière pour les Canadiens et les Canadiennes et nos collectivités - et contribuons à répondre aux besoins non comblés des collectivités à travers le pays. »

Un nombre record de demandes d'aide et le plus important montant versé de l'histoire des FCC

En 2025, les FCC ont reçu 132 demandes de subvention, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à 2024 et de 128 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023 - une preuve manifeste des pressions croissantes subies dans le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif.

Pour répondre aux besoins grandissants, le conseil d'administration des FCC a approuvé une aide grandement accrue :

1 720 000 $ remis en 2025 - le plus important montant de subventions versé depuis la création des FCC

68 organismes financés, incluant 50 subventions annuelles et 18 pluriannuelles

444 500 $ de fonds supplémentaires approuvés au-delà du seuil standard

Depuis leur création en 1995, les FCC ont permis de remettre 14,1 millions de dollars à 301 organismes d'un océan à l'autre. Co‑operators a versé 32,9 millions de dollars dans les FCC, dont 2,3 millions de dollars en 2025.

Soutien de l'employabilité des jeunes en difficulté et des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale

Les subventions offertes par les FCC continuent à être axées sur le perfectionnement des compétences favorisant l'employabilité :

66 % des organismes financés en 2025 viennent en aide à des jeunes en difficulté

9 % des organismes financés viennent en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale

9 % des organismes financés viennent en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale

Les programmes financés en 2025 offrent de la formation et du renforcement des compétences dans divers domaines, dont la menuiserie, les métiers manuels, l'entrepreneuriat, l'énergie propre, le mentorat, l'acquisition de compétences pratiques ainsi que du soutien à l'employabilité pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Les partenariats pluriannuels des FCC permettent également d'avoir une incidence plus marquée grâce à des programmes stables, notamment ceux offerts par des organismes comme Stella's Place, Indigenous Clean Energy, Guelph Community Health Centre (The SEED), Employ to Empower et plusieurs autres qui offrent du soutien à l'employabilité adapté à une région et à une réalité culture données. Un exemple marquant est Bois Urbain, une entreprise sociale à vocation humaine établie à Montréal. Elle a pour mission de soutenir l'intégration sociale et professionnelle des jeunes qui ont été exclus du marché du travail. Comment? En leur offrant des formations payées et une expérience pratique en ébénisterie, en peinture de meubles, en service à la clientèle ou en entretien de bureaux.

Consolidation de la voie pour les jeunes Autochtones

L'Initiative d'employabilité pour les jeunes Autochtones a continué d'étendre sa portée dans l'ouest du pays en 2025 afin de soutenir les jeunes Autochtones en leur offrant un environnement propice à la formation, au mentorat et au perfectionnement des compétences en partenariat avec :

RIEL Institute for Education and Learning

The Circle Project

The Howl Experience

Université des Premières Nations

Par le biais de nos partenaires, l'Initiative d'employabilité pour les jeunes Autochtones fournit à ces jeunes des points d'accès flexibles adaptés à leur réalité culturelle et aux traumatismes vécus en phase avec leurs circonstances de vie, pour un parcours en matière d'emploi à long terme à l'emploi et une représentation accrue sur le marché du travail.

« Les collectivités du Canada sont le terreau fertile de nos identités et cultures nationales. Ce sont des espaces où convergent la camaraderie, l'industrie et la prospérité et où peut naître un profond sentiment de solidarité », a expliqué Sean Geobey, président du conseil d'administration des Fonds communautaires de Co‑operators. « Cependant, les éléments fondamentaux qui soutiennent la force de ces collectivités peuvent parfois manquer. Tout comme les gens, les collectivités ont besoin des connaissances, des ressources et du temps nécessaires pour s'organiser, relever les défis et saisir les occasions qui s'offrent à elles. »

Investissements d'impact pour renforcer les collectivités

Les FCC continuent de mettre l'investissement au service du bien commun. En 2025 :

60 % du portefeuille d'investissement des FCC sont détenus dans des investissements d'impact, de transition et d'impact communautaires.

Les investissements visent à soutenir les énergies renouvelables, les logements abordables, l'éducation, les soins de santé, les infrastructures hydrauliques et les occasions économiques pour les Autochtones.

Le portefeuille comprend des obligations communautaires, notamment une participation à l'initiative d'obligations communautaires du Groupe TAQ (l'une des plus importantes campagnes d'émission d'obligations communautaires menées au Québec) pour favoriser l'employabilité des personnes handicapées.

Ces investissements correspondent à l'engagement de Co‑operators de bâtir une société résiliente, durable et inclusive.

Télécharger le rapport annuel des FCC 2025

Cliquez ici pour parcourir le rapport annuel des Fonds communautaires de Co‑operators 2025.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés de communiquer avec : Bureau des médias de Co-operators [email protected].

À propos des Fonds communautaires de Co‑operators

Les Fonds communautaires de Co‑operators soutiennent les organismes communautaires qui favorisent l'employabilité et des voies prometteuses en matière d'emploi pour les jeunes en difficulté et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Depuis 1995, les FCC ont remis 14,1 millions de dollars à 301 organismes d'un océan à l'autre.

Une portion importante des actifs du portefeuille des FCC contribue directement à une incidence environnementale, sociale et économique positive par le biais des investissements d'impact, de transition et d'impact communautaires.

SOURCE Co-operators Group Limited