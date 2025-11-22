OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Rideau Hall a accueilli aujourd'hui des adeptes du patinage sur la nouvelle surface de glace réfrigérée de sa patinoire patrimoniale, et Son Excellence M. Whit Fraser a officiellement inauguré la saison de patinage à l'issue d'une cérémonie spéciale.

La nouvelle surface de la Patinoire Rideau Hall permettra aux visiteurs de vivre une expérience de patinage exceptionnelle de novembre à mars, soit jusqu'à trois mois de plus par année qu'auparavant, quelles que soient les conditions météorologiques. Des milliers de Canadiens et Canadiennes pourront ainsi se retrouver chaque hiver à Rideau Hall pour pratiquer une activité emblématique du Canada et perpétuer une tradition vieille de 150 ans.

En plus de prolonger la saison de patinage public, Rideau Hall collabore avec des organismes locaux et nationaux afin d'offrir aux nouveaux arrivants, aux groupes sous-représentés et aux personnes de tous horizons et de toutes capacités davantage d'occasions de vivre les joies du patinage.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de Power Corporation du Canada, de la Fondation Rideau Hall et de la Commission de la capitale nationale.

Citation

« Nous voyons cette patinoire comme un espace qui ne se limite pas à Rideau Hall : c'est en fait la patinoire du Canada, et elle est ouverte à tout le monde. Cette nouvelle surface réfrigérée garantira que le patinage à Rideau Hall demeure une expérience extraordinaire pour les gens de tous horizons et de toutes capacités, aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous éprouvons une profonde gratitude envers nos partenaires, dont le soutien nous a permis de concrétiser cette vision. »

- Whit Fraser

Programmation et heures d'ouverture

Une glace fiable est synonyme d'horaires réguliers. La saison de patinage prolongée s'étendra du 22 novembre au 29 mars. Le patinage public gratuit est offert selon l'horaire suivant :

Du lundi au vendredi, de 17 h à 20 h 30 (dernière entrée à 19 h 45)

Samedi et dimanche, de 13 h à 20 h 30 (dernière entrée à 19 h 45)

Note : La patinoire ouvrira à 15 h le jour de son inauguration, soit le 22 novembre, et sera fermée pour la période des Fêtes, soit du 22 décembre au 2 janvier.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web de la patinoire de Rideau Hall.

Planifiez votre visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, vous pouvez composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrire à [email protected]; ou consulter notre site Web, à www.gg.ca/RideauHall.

Des places de stationnement dans la rue sont disponibles dans le quartier. Les visiteurs peuvent accéder au domaine à pied, par la grille d'entrée Princess (du lundi au dimanche, pendant les heures de patinage public) et par les grilles d'entrée Sussex, MacKay ou Thomas (le samedi et le dimanche, jusqu'à 16 h).

Nous recommandons aux personnes à mobilité réduite de communiquer préalablement avec le bureau des réservations pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Rideau Hall est un lieu de travail - il est donc possible que l'horaire des activités soit modifié sans préavis en raison d'événements officiels.

