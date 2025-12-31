OTTAWA, ON, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 80 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 6 compagnons, 15 officiers et 59 membres. Il s'agit de six promotions au sein de l'Ordre et d'une nomination honorifique.

L'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Plus de 8 250 personnes issues de tous les secteurs de la société ont été admises dans l'Ordre depuis sa création en 1967. Leurs contributions, aussi diverses que novatrices, ont toutes amélioré la vie des gens et fait avancer notre pays.

Liste des personnes nouvellement investies dans l'Ordre du Canada et descriptions de leurs contributions

« L'Ordre du Canada contribue à renforcer un sentiment de fierté et de cohésion dans notre pays. Chaque nomination reconnait non seulement le talent, l'expertise et l'engagement des individus, mais aussi les innombrables vies qu'ils ont touchées par leur travail, leur vision et leurs contributions. Leur engagement dépasse les frontières, inspirant des progrès au sein de nos communautés, de notre pays et partout dans le monde. J'offre mes plus sincères félicitations aux personnes nouvellement nommées au sein de l'Ordre du Canada pour cette distinction pleinement méritée. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il permet de reconnaître des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

L'Ordre a pour devise DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par « Ils désirent une patrie meilleure ».

Toute personne peut soumettre des candidatures à l'Ordre du Canada. Les mises en candidature sont acceptées de façon continue tout au long de l'année.

La gouverneure générale a procédé à ces nominations le 2 octobre 2025, sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Une personne devient officiellement membre de l'Ordre du Canada le jour où l'acte de nomination est revêtu du sceau de l'Ordre et signé par le gouverneur général.

Un membre ou un officier de l'Ordre du Canada peut être promu à un grade supérieur s'il accomplit de nouvelles réalisations exceptionnelles. Les propositions de promotion sont examinées au minimum cinq ans après la nomination la plus récente.

Les non-Canadiens sont admissibles à une nomination honorifique à l'Ordre si leurs contributions ont profité ou fait honneur aux Canadiens ou au Canada.

Les nouveaux membres de l'Ordre sont invités à une cérémonie ultérieure pour être investis et recevoir leur insigne. Les dates de ces cérémonies sont annoncées en temps voulu.

