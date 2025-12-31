OTTAWA, ON, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Chères Canadiennes, chers Canadiens,

Cette année, j'ai vu de la solidarité dans notre pays : dans la cohésion des communautés touchées par des feux de forêt, dans votre coopération économique et dans la valorisation des cultures et des langues autochtones.

En 2025, j'ai vu au Canada une nation courageuse et inclusive qui bâtit la paix.

Notre fierté nationale a retenti à plusieurs moments - par exemple quand le Canada a vibré pour nos Blue Jays de Toronto.

La nouvelle année nous promet d'autres belles possibilités de renforcer les liens qui nous unissent.

Je vous remercie pour vos gentils messages quand j'étais à l'hôpital.

Joie, santé, paix, et une bonne année à vous!

Mary Simon

Message vidéo du Nouvel An de la gouverneure générale

Message vidéo du Nouvel An de la gouverneure générale en Inuktitut

