OTTAWA, ON, le 4 janv. 2026 /CNW/ - Dans de nombreuses communautés autochtones du Canada, les femmes sont au cœur de la famille. Elles sont à la fois source de vie et gardiennes de la culture.

La jupe à rubans est depuis longtemps un symbole de féminité, d'identité et de résilience. Pour celle qui la porte, ses couleurs et ses motifs reflètent son histoire et relient son esprit à la Terre. Symbole d'endurance et de force, elle représente la revitalisation des traditions et des cultures autochtones après des siècles d'oppression.

Cela me remplit de joie et d'espoir pour l'avenir de voir la jupe à rubans confectionnée et portée par une nouvelle génération de femmes, de filles et de personnes bispirituelles. En cette Journée de la jupe à rubans, célébrons ensemble la pluralité des coutumes qui contribuent à la richesse de notre nation.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]