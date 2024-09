OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le public est invité à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVR) en découvrant les cultures et les traditions autochtones lors d'événements axés sur la réconciliation qui se tiendront à Rideau Hall.

Étant donné que la commémoration publique des séquelles laissées par le régime des pensionnats est un élément essentiel du processus de réconciliation, nous invitons le public à assister à une cérémonie du Feu sacré, à prendre part à une activité éducative ou à ajouter un cœur au jardin de cœurs.

Le samedi et le dimanche, 28 et 29 septembre 2024

10 h à 16 h

Portes ouvertes

Les membres du public sont invités à une journée portes ouvertes spéciale à Rideau Hall pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Au cours de cette journée portes ouvertes, les visiteurs pourront participer à une activité interactive inspirée de l'œuvre Honouring My Spirit Helpers de Christi Belcourt (actuellement exposée dans la salle de bal), montrer leur engagement en faveur de la réconciliation en confectionnant un cœur qui sera planté dans le jardin de cœurs de Rideau Hall, et découvrir la signification du qulliq, une lampe à huile traditionnelle inuite.

En savoir plus sur les visites à Rideau Hall

Rideau Hall

Le lundi 30 septembre 2024

9 h à 13 h

Cérémonie du Feu sacré

La cérémonie du Feu sacré réunira des Autochtones et des non-Autochtones pour rendre hommage aux milliers de vies perdues ou tragiquement touchées par le régime des pensionnats. La cérémonie est ouverte au public et le feu sacré sera entretenu par l'apprenti gardien du feu Sheldon McGregor, de Kitigan Zibi. Pendant cette cérémonie solennelle, les participants seront encouragés à tisser des liens, à échanger des connaissances et à réfléchir à ce qu'ont vécu les survivants du régime des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés. Après une cérémonie d'allumage d'environ 45 minutes, le feu sera entretenu tout au long de la matinée pour favoriser la réflexion. Les visiteurs qui souhaitent participer à la cérémonie d'allumage sont priés d'arriver avant qu'elle ne débute, à 9 h.

Rideau Hall

FERMÉ AUX MÉDIAS

Note : Étant donné le caractère sacré et cérémoniel de cet événement, la présence de photographes n'est pas autorisée.

Jusqu'au 1er octobre

Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves

Près du Centre d'accueil des visiteurs, sur le domaine de Rideau Hall

Rideau Hall accueille un jardin de cœurs axé sur la réconciliation, présenté en collaboration avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, en l'honneur des enfants victimes du régime des pensionnats. Les visiteurs sont encouragés à ajouter des cœurs au jardin pour symboliser notre responsabilité collective à l'égard de la réconciliation.

En savoir plus sur le jardin de cœurs à Rideau Hall

Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

Notes à l'intention des médias

Étant donné son caractère cérémoniel et solennel, l'événement du Feu sacré sera fermé aux médias .

. Il s'agira du premier Feu sacré à Rideau Hall, ce qui témoigne de l'engagement de la gouverneure générale à promouvoir la diversité et l'inclusion.

La gouverneure générale fera une déclaration au sujet de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 2024.

