Le marathon de Wan Jin Shi, le triathlon Challenge Taiwan et le marathon sur route de Matsu comme piliers de voyages sportifs vers ces destinations

VANCOUVER, C.-B., 11 décembre 2025 /CNW/ - Taïwan invite les coureurs d'endurance à combiner les jours de course à de vraies vacances. Les trois événements principaux sont : le marathon de Wan Jin Shi sur la côte nord du Nouveau Taipei, le Challenge Taiwan à Taitung et le marathon sur route de Matsu à travers une chaîne insulaire accidentée, chacun offrant des parcours de classe mondiale et des itinéraires additionnels faciles pour les partenaires, les amis et les familles.

Marathon de Wan Jin Shi : des kilomètres rapides, un littoral spectaculaire (jour de course : 15 mars 2026 ; dernière édition : 16 mars 2025)

La course sur route Gold Label de Taïwan revient le 15 mars 2026 avec davantage de places, après son édition 2025 le 16 mars. Des vues sur l'océan aux vagues calmes et constantes, c'est un favori pour les chasseurs de chrono sur un parcours professionnel organisé. Après l'arrivée, installez-vous à Taipei pour profiter des musées et des marchés nocturnes, ou faites un détour par les icônes de la côte nord comme Yehliu et les cafés balnéaires, des choix parfaits pour un weekend entre amis ou en amoureux.

Challenge Taiwan (Taitung) : un festival de plusieurs jours pour les athlètes d'endurance (semaine de l'événement : 23 au 26 avril 2026)

Le plus grand triathlon de l'Asie-Pacifique arrive à Taitung avec des courses de longue/moyenne distance, des événements parallèles et une grande expo du 23 au 26 avril 2026. Nagez dans les eaux limpides, roulez sur des routes côtières et vallonnées et courez dans les parcs en bord de lac avec un soutien local dynamique. Créez une douce évasion sur la côte est : soirées musicales Tiehua, découverte des sources chaudes, voyages d'île en île vers Green Island ou Lanyu et slow food dans la East Rift Valley.

Matsu : deux façons de remporter sa médaille sur les îles

Marathon sur route de Matsu (Nangan) : la date pour 2026 sera annoncée plus tard (traditionnellement, la course a lieu début novembre). Attendez-vous à des montées le long de la côte, à des tunnels creusés dans le granite et à une fière hospitalité locale, ce qui en fait la course idéale par temps froids avec de la nourriture réconfortante après la course.

Beigan Hard-Ground Ultra (50K/25K) : un défi insulaire emblématique les 20 et 21 mars 2026, avec des profils escarpés, des vues sur la mer et des motifs de fierté incontestables. Combinez la course à la découverte du patrimoine (forts et tunnels) et du phare ; la saison creuse du printemps signifie des routes plus tranquilles et un ciel dégagé.

Pourquoi Taïwan est une destination de choix pour les courses

Des opérations prêtes pour la performance : marquage clair des parcours, aide fréquente, soins médicaux et sécurité robustes.

marquage clair des parcours, aide fréquente, soins médicaux et sécurité robustes. Facilité d'organisation des déplacements : petites distances entre la culture de la ville, les côtes, les sources chaudes et les villages, idéal pour les compagnons de voyage qui ne participent pas à la course.

petites distances entre la culture de la ville, les côtes, les sources chaudes et les villages, idéal pour les compagnons de voyage qui ne participent pas à la course. Services axés sur les athlètes : récupération/massage et restauration digne de confiance des coureurs locaux.

« Les épreuves d'endurance de Taïwan combinent des courses exigeantes à des paysages inoubliables », déclare Sylvia Lee, directrice du bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan, qui gère le marché Ouest canadien de cet organisme. « Qu'il s'agisse d'un record personnel sur la côte à Wan Jin Shi, de la gloire d'une course longue distance à Taitung ou de la ténacité insulaire à Matsu, ce sont des courses qui valent le déplacement - et des voyages dont votre groupe parlera longtemps après la course. »

Pour en savoir plus sur la participation aux marathons à Taïwan, visitez le Centre d'information touristique de Taïwan de Vancouver à l'adresse Unit 626, 6081 No. 3 Road, Richmond, BC V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de la TTA. Le slogan marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de la TTA est OhBear, un ours noir de Formose en personnage de dessin animé, cet ours est l'animal national de Taïwan.

Pour plus d'informations sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

