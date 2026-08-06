Ride for SickKids : 18e édition annuelle le 9 août 2026

La collecte de fonds à moto poursuit sa mission de soutien aux soins vitaux dispensés à l'Hospital for Sick Children

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Pour venir en aide aux enfants malades, plus de 600 motocyclistes se préparent à prendre part à la 18e édition de la collecte de fonds annuelle Ride for SickKids, une promenade escortée de 150 km dans la région de York au profit de l'Hospital for Sick Children (hôpital SickKids).

Depuis sa création en 2009, la levée de fonds à moto Ride for SickKids, l'une des plus importantes dans la région du Grand Toronto, a permis d'amasser plus de 1,8 million de dollars pour la fondation de l'hôpital SickKids.

Cette collecte de fonds annuelle rassemble des motocyclistes, des commanditaires, des bénévoles, des familles et des membres de la communauté autour d'un objectif commun : aider l'hôpital SickKids à continuer d'offrir des soins de calibre mondial, des recherches révolutionnaires et des traitements vitaux aux enfants et aux familles partout au Canada.

« Nous soutenons avec fierté Ride for SickKids dans ses efforts visant à recueillir des fonds indispensables pour aider l'hôpital SickKids à épauler et à protéger les enfants et leur famille lorsque le besoin se fait sentir », déclare Joanne Dalziel, vice-présidente associée au portefeuille national de produits pour La Compagnie d'assurance générale Co‑operators, l'une des principales entreprises partenaires de Ride for SickKids pour la troisième année. « Les fonds amassés chaque année dans le cadre de cet événement servent à l'achat d'équipement médical pédiatrique vital pour les enfants et indispensable au travail quotidien de l'équipe passionnée et dévouée de l'hôpital SickKids. »

L'événement débutera et prendra fin au North Maple Regional Park. Le coup d'envoi sera donné à 11 h, alors qu'une escorte policière guidera le départ des motocyclistes. En après-midi, après la promenade, une grande fête se tiendra au parc où l'on pourra profiter d'expériences de divertissement, de nourriture, de stands et d'activités communautaires. Les participants et participantes courront même la chance de gagner une moto Harley-Davidson personnalisée.

Chaque année, Ride for SickKids met en vedette un jeune ambassadeur ou une jeune ambassadrice dont l'histoire rappelle aux personnes participantes pourquoi cet événement est si important. Cette année, l'organisation a l'honneur de présenter Amelia, une jeune fille courageuse atteinte d'une maladie congénitale du cœur dont le parcours a inspiré toutes les personnes qui l'entourent.

Avant la naissance d'Amelia, sa famille a appris qu'elle souffrait du syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, une grave malformation cardiaque congénitale caractérisée par un développement incomplet du côté gauche du cœur. Les médecins ont informé la famille qu'Amelia aurait besoin de trois chirurgies cardiaques majeures pour survivre.

Après sa naissance, Amelia a été immédiatement transférée à l'hôpital SickKids, où elle a subi sa première chirurgie à cœur ouvert alors qu'elle n'avait que trois jours. Tout au long de sa jeune vie, elle a subi de multiples opérations, de longs séjours à l'hôpital et de graves complications médicales, notamment une paralysie des cordes vocales, un accident vasculaire cérébral mineur et une grave infection pulmonaire survenue lors d'un voyage en famille loin de chez elle.

Malgré tous ces obstacles, Amelia n'a cessé de faire preuve d'une force et d'une résilience extraordinaires. Sa famille remercie l'équipe de cardiologie et le personnel de l'hôpital SickKids de les avoir soutenus à chaque étape de son parcours.

« Le parcours d'Amelia au cours de ses quatre années de vie a été semé d'embûches, mais l'équipe de l'hôpital SickKids a été à nos côtés à chaque étape, souligne sa famille. Sans l'hôpital SickKids et l'équipe de cardiologie, elle n'aurait eu aucune chance de survie. »

Amelia racontera son histoire aux motocyclistes et aux personnes présentes avant le coup d'envoi, un réel témoignage de l'incidence des soins, de la recherche et du soutien rendus possibles grâce à des initiatives de collecte de fonds comme Ride for SickKids.

OÙ : North Maple Regional Park, 11085 Keele Street, Maple, ON

QUAND : Dimanche 9 août 2026 - Arrivée des motocyclistes à 8 h; discours d'Amelia, la jeune ambassadrice, avant le coup d'envoi; départ de la promenade à 11 h; retour des motocyclistes au parc dans l'après-midi; tirage au sort du grand prix (une moto) à la fin de l'événement.

Pour en savoir plus :

Ride for SickKids

Nella Figliano, présidente

[email protected]

416-895-5215

www.rideforsickkids.com

Co-operators

[email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited