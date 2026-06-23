Co-operators se classe en tête des assureurs parmi les leaders canadiens en durabilité

Dans le classement des 50 meilleures entreprises responsables selon Corporate Knights, la coopérative canadienne d'assurance et de services financiers se distingue par ses actions en faveur du développement durable.

GUELPH, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Co-operators a été reconnue parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada par Corporate Knights. C'est la 17e année consécutive qu'elle fait partie des principaux chefs de file du développement durable au pays. La coopérative s'est élevée au premier rang parmi les assureurs et au 11e rang pour l'ensemble des entreprises au Canada, ce qui témoigne de son engagement de longue date en la matière.

Le palmarès des 50 meilleures entreprises est un classement objectif en matière de développement durable qui se concentre sur l'incidence des principaux produits et services d'une organisation. L'évaluation de cette année, qui suivait la croissance de 2022 à 2024, était une analyse quantitative de trois indicateurs de performance pondérés à parts égales : les revenus durables, les investissements durables et la dynamique des revenus durables.

« Cette reconnaissance continue témoigne du travail important accompli par nos équipes pour faire de la durabilité une priorité d'affaires et créer de la valeur à long terme pour nos membres, notre clientèle et nos collectivités », se réjouit Chad Park, vice-président au développement durable et à la responsabilité sociale. « En intégrant les principes de développement durable dans nos décisions stratégiques - qu'il s'agisse de nos choix d'investissement ou de notre offre de produits - nous pouvons fournir un soutien constant à notre clientèle afin de prévenir les pertes et d'améliorer la résilience. Tous ces efforts nous permettent de renforcer la sécurité financière des Canadiens, des Canadiennes et de nos collectivités dans un monde en mutation. »

C'est notamment grâce à son cadre d'investissement d'impact avancé et à ses produits d'assurance axés sur la résilience que Co-operators se démarque à nouveau en 2026 et maintient son excellente position dans le classement des 50 meilleures entreprises les plus responsables selon Corporate Knights.

Faits saillants sur Co-operators

27,5 % des revenus totaux de Co-operators ont été définis comme des « revenus durables » dans le classement de l'économie durable de Corporate Knights.

L'entreprise a lancé avec succès des produits novateurs axés sur la résilience, comme Eau multirisque, le premier et le seul produit d'assurance contre les inondations au Canada qui couvre tous les risques d'inondations, y compris les ondes de tempête, et dont bénéficient actuellement plus de 745 000 exploitations agricoles, entreprises et ménages canadiens.

60,2 % (soit 8,75 milliards de dollars) des actifs totaux du portefeuille de l'organisation sont placés dans des investissements d'impact et de transition climatique.

La rémunération des cadres est liée à l'atteinte de cibles de durabilité.

Pour Co-operators, la rentabilité du développement durable est évidente. Le principe de durabilité est central au fonctionnement de l'entreprise et à sa vision d'être un levier pour une société résiliente et durable. Et l'entreprise ne se limite pas à analyser la rentabilité à court et à moyen terme : elle a intégré le développement durable dans sa stratégie, ses processus décisionnels et sa gouvernance, en mettant l'accent sur les résultats à long terme qui seront bénéfiques pour tout le monde et contribueront à la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes.

Co-operators a versé 15,3 millions de dollars à des organismes communautaires qui accroissent la résilience environnementale, favorisent le mieux-être social, créent une économie plus inclusive et prônent une société coopérative.

L'entreprise renforce la résilience des personnes les plus à risque : grâce à SécurFutur MC , les titulaires de police admissibles peuvent recevoir des fonds supplémentaires à la suite d'un sinistre couvert pour mettre en place des solutions de protection contre le vent, la grêle et le feu.

, les titulaires de police admissibles peuvent recevoir des fonds supplémentaires à la suite d'un sinistre couvert pour mettre en place des solutions de protection contre le vent, la grêle et le feu. L'organisation a pris l'engagement d'atteindre le net zéro dans le cadre de ses activités d'ici 2040 et un portefeuille d'investissements à zéro émissions nettes d'ici 2050.

Le rapport annuel intégré de Co-operators et son rapport sur le climat contiennent des renseignements détaillés sur son rendement en matière de développement durable, de climat et de finances.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés de communiquer avec : Bureau des médias de Co-operators à l'adresse [email protected].

SOURCE The Co-operators Group Limited