GUELPH, ON, le 27 août 2025 /CNW/ - Co-operators a nommé Aayaz Pira à titre de nouveau premier vice-président et chef de l'information, à compter du 2 septembre. M. Pira relèvera directement de Rob Wesseling, président et chef de la direction, et se joindra à l'équipe de la haute direction de l'entreprise.

Aayaz Pira, premier vice-président et chef de l’information (Groupe CNW/The Co-operators Group Limited)

À titre de chef de l'information, M. Pira dirigera l'orientation stratégique, le développement et l'exécution de la fonction technologique chez Co-operators. Il poursuivra la modernisation de la technologie, des plateformes numériques et des capacités relatives aux données pour alimenter l'innovation et renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise.

« Je suis ravi d'accueillir Aayaz chez Co-operators », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Tant dans sa vie professionnelle que personnelle, son leadership correspond à nos valeurs coopératives et à notre approche engagée à l'égard de l'innovation. Son expertise technologique et sa capacité à transformer les bouleversements en occasions seront des atouts pour la progression de notre stratégie et l'expérience numérique de la clientèle. »

M. Pira nous arrive de la Société Canadian Tire, où il était président des Services financiers Canadian Tire et président et chef de la direction de la Banque Canadian Tire. Il a une vaste expérience en technologies financières. Il a consacré la dernière décennie au secteur bancaire, menant à bien des transformations audacieuses qui ont redéfini le parcours client.

« Co-operators est toujours là pour servir la population canadienne et relever des défis sur lesquels d'autres peuvent fermer les yeux. Je suis très enthousiaste à l'idée de tirer profit de la technologie pour faire progresser une organisation motivée par des objectifs et y instaurer un changement significatif », explique M. Pira.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, M. Pira est très impliqué dans sa collectivité. Il siège à plusieurs conseils d'administration, dont ceux du North York General Hospital, du programme de maîtrise en administration des affaires de la Ted Rogers School of Management et du comité d'investissement du musée Aga Khan à Toronto.

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 74 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

