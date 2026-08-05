LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS PUBLIE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et le rapport de gestion du deuxième trimestre 2026 de la société, ainsi que son rapport annuel 2025, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedar.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») publie aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 juin 2026. Le résultat net consolidé après impôt s'est établi à 174,8 millions de dollars, comparativement à 149,7 millions pour le trimestre correspondant de 2025. Par conséquent, le résultat par action du trimestre s'est établi à 6,21 $, comparativement à 5,35 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

« Alors que les assureurs canadiens composent avec des coûts de réclamations en hausse et des risques qui se complexifient en raison des changements climatiques et de l'incertitude économique, ces résultats montrent l'importance d'une souscription rigoureuse et d'une gestion des placements prudente », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators Générale. « Notre objectif reste le même : miser sur la croissance durable, la solidité financière et notre volonté inébranlable d'aider les Canadiennes et Canadiens à consolider leur avenir financier.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action et les ratios)



2e trimestre 2026 2e trimestre 2025 CA 2026 CA 2025 Principales données financières







Prime directe souscrite (PDS)2 1 701,2 1 642,3 2 991,9 2 893,6 Montant net des produits des activités d'assurance (PAA nets)2 1 420,2 1 351,4 2 807,9 2 648,1 Résultat net 174,8 149,7 298,2 222,6 Revenus et profits nets de placement 152,6 117,8 210,6 215,3 Total de l'actif1 9 392,1 9 215,3 9 392,1 9 215,3 Capitaux propres1 3 138,0 3 019,4 3 138,0 3 019,4

Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS2 3,6 % 8,3 % 3,4 % 9,8 % Croissance des PAA nets2 5,1 % 13,9 % 6,0 % 14,7 % Résultats techniques - excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque2 81,4 63,9 156,6 41,9 Résultat par action 6,21 $ 5,35 $ 10,68 $ 7,99 $ Rendement des capitaux propres (RCP)2 24,2 % 21,8 % 20,3 % 15,8 % Ratio combiné - excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque2 94,3 % 95,3 % 94,5 % 98,4 % Test du capital minimal (TCM)1 228 % 224 % 228 % 224 % 1 Données sur la position financière et résultats du TCM pour 2025 au 31 décembre 2 Se reporter à la section Principales mesures financières (hors PCGR).

ANALYSE DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Comparativement au même trimestre de 2025, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 1 701,2 millions de dollars, tandis que le montant net des produits des activités d'assurance (PAA nets) a augmenté de 5,1 %, pour s'établir à 1 420,2 millions de dollars. La hausse des PDS a été observée dans l'ensemble des régions (avec l'Ontario et l'Ouest en tête) et des grandes catégories d'affaires (menées par l'assurance automobile et habitation). La croissance des PDS et des PAA nets est attribuable à l'augmentation des primes moyennes et à la hausse du nombre de véhicules assurés et de polices en vigueur.

Co-operators Générale a déclaré un résultat technique, hors actualisation et rajustement au titre du risque, de 81,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2026, soit une hausse de 17,5 millions par rapport au résultat technique de 63,9 millions de dollars à la période correspondante de 2025. Cette amélioration est due au fait que la croissance des PAA nets de 68,8 millions de dollars a plus que compensé l'augmentation du montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés (43,8 millions de dollars) ainsi que des frais d'acquisition et autres charges (7,5 millions de dollars).

L'évolution défavorable du montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés est principalement attribuable à l'accroissement des sinistres auto de l'année de survenance en cours, partiellement compensé par des pertes moins importantes liées à des événements majeurs, surtout en assurance habitation. L'augmentation des frais d'acquisition et autres charges s'explique par la hausse des commissions et des taxes sur les primes, laquelle est proportionnelle à la croissance des PAA nets. Les changements susmentionnés ont mené à une amélioration du ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, de 1,0 point de pourcentage par rapport à la même période en 2025.

Le résultat net de placement et d'assurance a augmenté de 11,4 millions de dollars, ce qui représente un revenu de 94,9 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à un revenu de 83,5 millions à la période correspondante de l'année précédente. Ce résultat favorable est dû en grande partie à la hausse de 34,8 millions de dollars des revenus et profits nets de placement. Cette hausse est essentiellement attribuable à des revenus de placement plus élevés, à une augmentation des gains réalisés dans notre portefeuille d'actions ordinaires, et aux gains latents sur les obligations pour cette période comparativement aux pertes latentes sur les obligations du trimestre correspondant l'an dernier.

Notre situation financière et de trésorerie ainsi que nos liquidités demeurent solides et nous permettent de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en soutenant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. La qualité de crédit de notre portefeuille d'obligations demeure élevée avec 80,3 % du portefeuille coté A ou plus, et 96,7 % de nos obligations étant considérées de qualité investissement (BBB ou supérieure). Notre portefeuille d'actions est composé à 82,5 % de titres canadiens.

CAPITAL

La situation de capital de Co-operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 228 % au test du capital minimal au 30 juin 2026, ce qui dépasse largement les cibles internes et réglementaires. Nous continuons à surveiller de près nos niveaux de capital en réponse à l'évolution du contexte économique.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co-operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés et renseignements prospectifs. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ni les réalisations futurs. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs. Pour en savoir plus, consultez notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 ainsi que notre rapport annuel 2025.

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 89 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

COORDONNÉES

Relations avec les investisseurs et investisseuses

Peter Shaker

Vice-président au développement de l'entreprise et à la gestion du capital

Courriel : [email protected]

Relations avec les médias

Courriel : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited