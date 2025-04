Ricoh conserve sa position de chef de file aux États-Unis pour la deuxième année consécutive, tout en affichant une croissance constante d'une année à l'autre du marché en Amérique du Nord

EXTON, Pa., le 14 avril 2025 /CNW/ - Ricoh USA, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la première position pour sa part de marché relative aux systèmes à jet d'encre à alimentation continue aux États-Unis et au Canada, dans le calendrier 2024 de l'outil de suivi Quarterly Hardcopy Peripherals d'IDC. C'est la deuxième année consécutive que Ricoh occupe le premier rang aux États-Unis.

Ricoh a démontré une croissance constante d'une année à l'autre en Amérique du Nord depuis 2021 dans l'outil de suivi d'IDC, qui surveille les expéditions d'appareils à jet d'encre de production. Selon l'outil de suivi, en 2024, la part de marché principale de Ricoh représentait 37,7 % du marché total des jets d'encre aux États-Unis et 60,0 % pour celui du Canada.

« Nous sommes fiers d'être reconnus à nouveau comme le chef de file de la part de marché de jet d'encre à alimentation continue aux États-Unis et au Canada, ce qui reflète notre engagement à collaborer avec les meilleurs partenaires et clients du secteur des arts graphiques et à approcher l'entreprise en tant que « super » intégrateur de systèmes, pour les professionnels de l'impression qui dirigent des presses et des flux de travail complexes sur les planchers de production », a déclaré Gavin Jordan‑Smith, chef de la division de la stratégie des ventes mondiales et directeur des ventes en Amérique du Nord, RICOH Graphic Communications. « Les connaissances et les commentaires combinés ont permis de concevoir notre matériel et nos solutions les plus innovants, qui accélèrent la transition de l'offset au numérique dans l'impression commerciale. Alors que les fournisseurs de services d'impression continuent de rechercher une efficacité, une rentabilité et une durabilité accrues, la technologie de jet d'encre et de services de Ricoh répondra avec la rapidité, la qualité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux demandes changeantes du marché. »

Le marché mondial des imprimantes à jet d'encre devrait croître à un TCAC de 6,0 % de 2025 à 2030. Ricoh attribue sa première position sur le marché en 2024 en grande partie au succès de ses presses à jet d'encre à alimentation continue RICOH Pro VC40000 et RICOH Pro VC80000. Selon Ricoh, la RICOH Pro VC40000 a connu une année exceptionnelle de nouveaux logements de dispositifs, grâce à une mise à niveau à haute vitesse vers cette plateforme à alimentation continue fiable. La RICOH Pro VC80000, qui a été lancée dans la dernière partie de 2023, a rapidement suscité de l'intérêt dans l'ensemble de l'industrie, avec des imprimantes commerciales, comme la Kingery Printing Company et Cimpress, ayant investi dans la presse numérique pour transformer leurs environnements de production d'impression.

Ricoh est un commanditaire principal du Inkjet Summit, qui a lieu à Ponte Vedra Beach, en Floride, du 14 au 16 avril 2025. Les participants auront l'occasion de discuter en personne avec les experts de RICOH Graphic Communications au sujet des dernières technologies, solutions et tendances qui façonnent le paysage de l'impression à jet d'encre.

Pour en savoir plus sur les solutions d'impression commerciales et de production de Ricoh, cliquez ici.

