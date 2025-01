Selon un sondage ayant interrogé plus de 2 000 travailleurs américains et canadiens, ces derniers s'épanouissent moins au travail, malgré la flexibilité accrue instaurée depuis la pandémie. Pourtant, l'épanouissement est le facteur clé de leur décision de rester dans leur entreprise ou non.

EXTON, Pa., le 13 janv. 2025 /CNW/ - Le rapport de 2024 sur l'épanouissement dans les milieux de travail américains (2024 North American Workplace Fulfillment Gap Index) publié aujourd'hui par Ricoh USA Inc. , un important fournisseur de solutions et de services pour les milieux de travail numérique, révèle que l'épanouissement est un facteur, souvent négligé par les employeurs, qui devrait être mis en valeur dans les stratégies de rétention des entreprises qui mettent en place des politiques de retour au bureau.

Le rapport a interrogé plus de 2 000 Américains et Canadiens âgés de 18 à 64 ans et travaillant à temps plein. On y note que, sous presque tous les aspects, les employeurs ne parviennent pas à respecter les attentes des employés liées aux investissements dans les priorités organisationnelles qui font une réelle différence dans leur épanouissement, notamment à l'égard de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, le travail axé sur une mission, les environnements de travail sans tracas et la culture axée sur la croissance. Les travailleurs ont noté leur épanouissement global à 6,89 sur 10. L'écart est prononcé entre les travailleurs sur site (6,92) et les télétravailleurs (6,91).

L'épanouissement au travail doit faire partie des nouvelles politiques de retour au travail

La majorité des employés (51 %) ont admis se sentir moins épanouis qu'il y a 5 ans. Les travailleurs hybrides ressentent plus d'épanouissement que les travailleurs sur site et les télétravailleurs. Pourtant, la grande majorité des employés (84 %) indique que l'épanouissement est un facteur important dans leur décision de rester dans une entreprise. Cette information est particulièrement importante pour les employeurs qui souhaitent imposer de nouvelles politiques de retour au travail.

« Compte tenu de la croissance des défis liés à l'attraction et à la rétention des employés sur le marché complexe des talents, les entreprises doivent offrir plus que les avantages traditionnels aux travailleurs de tous les âges et ayant des expériences différentes, notamment en leur offrant un parcours de perfectionnement professionnel intéressant, explique Amy Loomis, vice-présidente de la recherche, IDC. Le sondage de Ricoh note que la clé du succès à long terme des entreprises réside dans l'établissement de méthodes qui stimulent l'engagement des travailleurs sur site, des travailleurs hybrides et des télétravailleurs, notamment en leur permettant de trouver leur motivation personnelle. »

La perception qu'ont les différentes générations (et les différents pays) du rôle que le travail joue dans leur vie et de l'épanouissement qui en découle diffère

Selon le rapport, près de 1 travailleur nord-américain sur 5 (82 %) estime que son sentiment d'épanouissement au travail contribue à son bonheur à la maison. Cependant, moins du quart (21 %) des employés se sentent entièrement épanouis au travail. Cette disparité suggère que la plupart des travailleurs seraient plus heureux dans leur vie personnelle si leur travail leur permettait d'être plus épanouis. Les résultats du sondage évoquent également une importante différence entre les États-Unis et le Canada. En effet, les Américains (29 %) sont plus susceptibles d'être épanouis que les Canadiens (14 %).

Pour ce qui est des générations, davantage de membres de la génération Z (63 %) associent leur identité personnelle à leur profession. C'est dans cette génération que ce pourcentage est le plus élevé, la génération du baby-boom étant la moins susceptible d'affirmer la même chose (52 %). Les employés de la génération Z sont également les plus nombreux (85 %) à admettre que le sentiment d'épanouissement au travail les aide à se sentir épanouis à la maison. Pourtant, ils sont les moins nombreux (79 %) à croire qu'ils ont apporté quelque chose de positif au monde après une journée de travail.

« Alors que nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle génération de dirigeants, les dirigeants actuels doivent absolument prioriser l'engagement des employés à l'échelle de leur entreprise, explique Carsten Bruhn, président-directeur général, Ricoh Amérique du Nord. Dans ce nouvel environnement d'affaires, les dirigeants doivent se montrer encore plus visibles, transparents et authentiques pour favoriser l'engagement auprès des différentes générations. Chez Ricoh, nous tentons d'atteindre cet objectif en organisant régulièrement des rencontres avec les stagiaires, en encourageant la collaboration entre les membres de différentes générations ainsi qu'en planifiant des pauses-café, en ma compagnie, toutes les semaines. Ces initiatives nous permettent d'entendre l'opinion des membres de notre équipe dès le début de leur carrière et, ainsi, de soutenir leur croissance professionnelle. »

La majorité des employés nord-américains croient que l'arrivée de l'intelligence artificielle et d'autres innovations technologiques les libérera de certaines tâches et leur permettra d'accomplir ce qu'ils aiment

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des employés voient l'intelligence artificielle comme un outil qui rehausse leur productivité et les soutient dans leurs tâches actuelles, plutôt que comme un remplacement. Près des deux tiers des répondants affirment que l'intelligence artificielle leur permettra d'accomplir leur travail plus efficacement. Les travailleurs hybrides sont plus nombreux (73 %) à l'affirmer que les travailleurs sur site et les télétravailleurs. De plus, 3 employés sur 5 (60 %) admettent que les outils d'intelligence artificielle pourraient leur permettre d'accorder plus de temps à leurs passions à l'extérieur du travail.

La clé de l'épanouissement réside chez les gens

Les employés nord-américains considèrent que la camaraderie entre collègues joue un plus grand rôle dans leur engagement à l'égard de leur poste que toute autre mesure. De plus, les données obtenues auprès des répondants démontrent une corrélation entre les employés ayant le sentiment d'être plus déconnectés de ses collègues (47 %) et ceux qui se sentent moins épanouis (51 %). En fait, 9 employés sur 10 (91 %) affirment que la culture entre les personnes avec qui elles travaillent joue un rôle dans leur sentiment d'épanouissement au travail. Cela est plus vrai chez les travailleurs hybrides que chez les travailleurs sur site.

« Puisque les employés de partout en Amérique du Nord souhaitent être épanouis de manière globale, c'est-à-dire dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les entreprises doivent combler les lacunes entre ce que ces employés ont besoin pour être épanouis et ce qu'ils reçoivent, en allant au-delà des mesures traditionnelles en milieu de travail, explique Donna Venable, première vice-présidente, Ressources humaines, et directrice générale principale, Services partagés, Ricoh Amérique du Nord. Les entreprises peuvent combler ces lacunes en établissant une conversation continue avec les employés, en élaborant des programmes de mentorat stimulants et en éliminant les barrières hiérarchiques grâce au leadership au service des autres. »

