Si les SPDF traditionnels sont des outils efficaces de gestion documentaire, leurs capacités de traitement des supports sont limitées. En raison d'un parcours incurvé, les originaux de format unique, tels que les cartes d'identité en plastique, ne peuvent être numérisés que sur la vitre d'exposition d'une imprimante multifonction, ce qui rend le processus fastidieux et long. Cela peut entraîner des temps d'arrêt pour les entreprises en raison du tri physique et du réglage des originaux, des bourrages papier frustrants et du mauvais alignement des images numérisées.

Les modèles IM C3510SD de RICOH, IM C4510SD de RICOH et IM C6010SD de RICOH (série SD de RICOH) éliminent pratiquement ces difficultés grâce à un système de découpe à plat révolutionnaire de classe production. Intégrant la technologie de transport du papier de PFU , une société du groupe Ricoh qui fabrique des scanneurs de documents Ricoh, elle réduit considérablement les bourrages tout en permettant la numérisation fluide d'originaux mixtes en un seul lot. Des fins tickets de caisse aux fragiles papiers thermiques ou autocopiants, en passant par les cartes d'identité rigides, le SPDF de la série SD de RICOH accepte presque tout dans son chargeur. Les utilisateurs placent simplement leurs originaux (quel que soit leur taille, leur format et leur orientation) dans le SPDF et laissent l'imprimante multifonction faire le reste. La série SD de RICOH détecte automatiquement les irrégularités et effectue des ajustements d'orientation et d'inclinaison, produisant une image de taille correcte instantanément visible sur le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces de troisième génération.

« La série SD de RICOH n'est pas seulement une évolution, c'est une révolution dans la gestion des documents pour le lieu de travail numérique avec une technologie de numérisation innovante qui redéfinit ce que les entreprises peuvent attendre d'une imprimante multifonction », a déclaré Scott Dabice, vice-président, stratégie commerciale et opérations, Ricoh Amérique du Nord. « Dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de solutions de numérisation qui soient non seulement rapides et fiables, mais aussi adaptables. En réduisant le temps nécessaire à la numérisation d'originaux de tailles différentes et uniques et en améliorant la qualité des images numérisées, la série SD de RICOH aide les entreprises à numériser de manière transparente leurs flux de travail et à accélérer la transformation numérique d'une toute nouvelle manière. »

Une plateforme d'imagerie flexible

La série RICOH SD offre toutes les fonctionnalités avancées d'impression, de copie et de télécopie d'une imprimante multifonction moderne, avec une technologie flexible et personnalisable qui évolue avec les besoins des entreprises. Une résolution d'impression maximale de 1 200 x 1 200 ppp et une variété de bacs à papier et d'options de finition permettent aux entreprises de produire en interne des documents de qualité professionnelle, tels que des brochures, des livrets et des présentations. Des solutions intelligentes, telles que RICOH Smart Integration et RICOH Streamline NX, permettent aux utilisateurs de personnaliser les fonctionnalités de leurs appareils, d'améliorer la gestion des documents et d'optimiser les flux de travail numériques, tandis que RICOH CloudStream offre aux entreprises un meilleur contrôle de leurs infrastructures d'impression depuis le nuage.

Sécurité fiable

Le travail hybride a changé la façon dont les gens collaborent, le partage d'informations ne se faisant plus à un seul endroit. Avec l'évolution constante des lieux de travail flexibles et mobiles, les entreprises ont besoin d'être assurées que leur propriété intellectuelle et leurs données sensibles restent en sécurité. La série SD de RICOH intègre en standard le cryptage Trusted Platform Module (TPM) version 2.0, qui renforce la sécurité des mots de passe et des clés stockés sur l'imprimante multifonction, et augmente le nombre de comptes administrateur afin de réduire le risque de partage d'identifiants. Et grâce à la technologie RICOH Always Current, les entreprises peuvent garder une longueur d'avance sur les menaces grâce aux dernières mises à jour de sécurité pour protéger leurs informations et leurs flux de travail, tout en ayant accès à de nouvelles fonctionnalités et solutions sans avoir à attendre un technicien ou à acheter un nouvel appareil.

Promouvoir la durabilité

En tant que leader du secteur en matière de durabilité, la série SD de RICOH reflète l'engagement de longue date de Ricoh à limiter les impacts environnementaux et à soutenir des résultats durables pour les entreprises du monde entier. Conçue avec 47 % de plastiques recyclés post-consommation et des bouteilles de toner en PET 100 % recyclées, les capacités de numérisation innovantes de la série favorisent davantage de flux de travail numériques qui réduisent la consommation de papier et les déchets. Un mode veille avancé et un toner haute efficacité reformulé qui fond à une température plus basse contribuent également à réduire considérablement la consommation d'énergie.

Pour en savoir plus sur la technologie d'impression de Ricoh, cliquez ici .

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de premier plan de services numériques intégrés et de solutions d'impression et d'imagerie conçus pour soutenir la transformation numérique des lieux et espaces de travail et optimiser le rendement des entreprises.

Basée à Tokyo, l'exploitation mondiale de Ricoh touche des clients dans environ 200 pays et régions, grâce à des connaissances, des technologies et des capacités organisationnelles cultivées au cours de ses 85 années d'existence. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2024, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 348 milliards de yens (environ 15,5 milliards de dollars américains).

La mission et la vision de Ricoh sont de permettre à tout le monde de s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont ils travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité, dans le but de bâtir un avenir durable.

