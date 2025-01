L'entreprise a été reconnue pour ses forces, notamment à l'égard de l'ampleur de son portefeuille, de sa mise en œuvre et de sa prestation de service, de ses services élargis, de sa portée géographique et de son alignement mondial.

EXTON, Pa., le 16 janv. 2025 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'entreprise Ricoh a annoncé avoir été nommée dans la catégorie des chefs de file du rapport d'IDC MarketScape sur les fournisseurs de solutions de sécurité et de services documentaires de 2022-2024 (Worldwide Cloud Managed Print and Document Services Hardcopy 2024 Vendor Assessment, document US51572924, novembre 2024).

L'organisation IDC, l'une des plus importantes sociétés d'information commerciale au monde, évalue les fournisseurs qui offrent des solutions et des services, notamment des services de gestion des documents et de l'impression en nuage, des services d'impression au modèle contractuel destinés aux grandes entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises ainsi que des modèles de prestation qui comprennent des capacités et des stratégies déployées par des fournisseurs de service papier pour soutenir les engagements directs et les programmes de services d'impression offerts par un réseau.

Dans le rapport d'IDC MarketScape, on note que : « Ricoh continue de faire preuve de leadership en favorisant l'innovation en milieu de travail pour tous les domaines de l'impression et pour l'ensemble de l'écosystème des documents », mais aussi que « Ricoh travaille sur plusieurs écosystèmes de bureautique destinés à aider ses clients dans leur processus de transformation numérique en simplifiant les processus de gestion des contenus grâce à l'automatisation des tâches ». Ces deux facteurs sont nommés à titre de différentiateurs clés ayant permis à Ricoh d'obtenir son statut de chef de file. De plus, le rapport indique que « les offres de Ricoh méritent d'être prises en considération par les entreprises qui recherchent des services mondiaux offrant la même qualité dans toutes les régions. »

Selon Robert Palmer, vice-président, Étude des solutions d'imagerie, d'impression et de documents, IDC, « le statut de chef de file de Ricoh, dans le rapport de la gestion de l'impression en nuage et des services documentaires d'IDC MarketScape témoigne de la capacité de l'entreprise à générer des services pertinents et novateurs qui continuent de repousser les limites de la nature d'un écosystème de documents et d'impression. L'approche stratégique qu'elle adopte et les solutions complètes qu'elle offre permettent aux entreprises de simplifier les procédures et de s'adapter aisément aux besoins en constante évolution des milieux de travail modernes. »

Le rapport d'IDC MarketScape cible plusieurs forces ayant permis à Ricoh d'obtenir son statut de chef de file :

Ampleur du portefeuille : « Ricoh cherche à aider ses clients à favoriser leur transformation numérique grâce à des flux de travaux et à des produits de collaboration, tout en faisant la promotion de la sécurité, de la productivité et de la durabilité. »

« Ricoh cherche à aider ses clients à favoriser leur transformation numérique grâce à des flux de travaux et à des produits de collaboration, tout en faisant la promotion de la sécurité, de la productivité et de la durabilité. » Mise en œuvre et prestation : « Les équipes mondiales de services professionnels et de ventes de Rich jouent un rôle fondamental dans l'identification des défis des clients et dans l'offre de solutions d'affaires personnalisées. »

« Les équipes mondiales de services professionnels et de ventes de Rich jouent un rôle fondamental dans l'identification des défis des clients et dans l'offre de solutions d'affaires personnalisées. » Services élargis : « Ricoh va au-delà des services de gestion de l'impression en offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins liés au TI de ses clients, notamment les services TI, les services d'impression sur site, les services d'infrastructure, les services de sécurité et de nuage, les services de flux de travaux ainsi qu'une vaste gamme de services d'automatisation des procédures. »

« Ricoh va au-delà des services de gestion de l'impression en offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins liés au TI de ses clients, notamment les services TI, les services d'impression sur site, les services d'infrastructure, les services de sécurité et de nuage, les services de flux de travaux ainsi qu'une vaste gamme de services d'automatisation des procédures. » Empreinte géographique : « Ricoh offre un bassin d'expertise en expansion sur une vaste portion du marché mondial. »

« Ricoh offre un bassin d'expertise en expansion sur une vaste portion du marché mondial. » Alignement mondial : « Ricoh aligne son portefeuille de services en nuage dans toutes les régions. L'entreprise est alimentée par les besoins de services à l'échelle mondiale et par sa volonté de simplifier et de normaliser l'approche de mise en marché. »

« Nous croyons que cette reconnaissance, à titre de chef de file du rapport sur les services de gestion de l'impression en nuage et des services documentaires, souligne notre engagement à l'idée d'offrir des solutions et des services à la fine pointe qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs flux de travaux et d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique, explique Takahiro Irisa, directeur général principal et président de l'unité d'affaires des services numériques, Ricoh Company, Ltd. Cette reconnaissance d'IDC MarketScape confirme notre dévouement à l'idée d'innover, de nous concentrer sur notre clientèle et de favoriser l'atteinte de résultats mesurables. »

En tant qu'important fournisseur de services d'information numérique et de solutions infonuagiques servant plus de 1,4 million de clients dans le monde, Ricoh rassemble les services, la technologie et les gens pour relever les défis des organisations qui cherchent à moderniser leurs infrastructures d'impression et à accélérer leur transformation numérique.

Pour obtenir plus d'information et pour télécharger un extrait du rapport, cliquez ici.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour offrir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs TIC (technologies de l'information et des communications) dans un marché particulier. La méthodologie de recherche utilise une méthode de pointage rigoureuse selon des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché spécifique. IDC MarketScape fournit un cadre de comparaison efficace des produits et services, des capacités et stratégies et des facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications. Ce cadre donne aussi aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses de leurs fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Ricoh

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2024, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,348 milliards de yens (environ 15,5 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

© 2025 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des

marques de commerce de leur propriétaire respectif.

SOURCE Ricoh USA, Inc.

Personnes-ressources : Ricoh USA, Inc., [email protected], Porter Novelli pour Ricoh USA, Inc., [email protected]