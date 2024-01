MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Richter, chef de file en services-conseils aux entreprises et en services de bureau familial, est heureux d'accueillir Anik Lanthier au poste nouvellement créé de Cheffe des investissements du Bureau familial Richter.

« Nous sommes ravis d'accueillir Anik au sein de notre équipe de direction chez Richter et nous sommes impatients de saisir les occasions qui s'offriront à nous grâce à ses 25 ans de leadership et à sa vaste expérience à titre de dirigeante principale d'organisations d'investissement mondiales de plusieurs milliards de dollars. Anik jouera un rôle clé dans l'élaboration et l'exécution de notre stratégie de placement. Les familles que nous conseillons continuent de croître en taille et en sophistication, et l'arrivée d'Anik démontre notre engagement envers la construction d'un cadre institutionnel encore plus solide », a déclaré Tasso Lagios, associé directeur chez Richter. « La création de ce nouveau poste au sein de notre cabinet témoigne de notre dévouement et de notre engagement envers le succès continu de nos clients. Elle vient également contribuer à notre offre de services novateurs et de solutions sur mesure qui font en sorte que toute l'énergie investie profite aux familles que nous conseillons aujourd'hui et aux générations à venir. »

Forte d'une vaste expérience acquise au cours d'une carrière remarquable, Anik Lanthier possède un éventail de compétences reconnues en finance et en investissement. Avant de se joindre à l'équipe de Richter, Anik a occupé plusieurs postes de haute direction pour de grandes institutions de l'industrie, y compris chez Investissements PSP, l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions du Canada, où elle a bâti et optimisé un vaste portefeuille de près de 100 milliards de dollars en stratégies d'actions, de titres à revenu fixe et de rendement absolu publics et privés. Enchaînant les succès lors de son passage chez Investissements PSP et chez d'autres grands joueurs de l'industrie, elle a développé un solide mélange d'expertises, un formidable réseau professionnel et un sens aigu des affaires. À titre de nouvelle associée chez Richter et de Cheffe des investissements du Bureau familial Richter, elle dirigera des initiatives stratégiques, façonnera et améliorera la construction de portefeuilles et collaborera étroitement avec les associés du cabinet et le comité des investissements du Bureau familial Richter. Son travail contribuera à consolider la position de Richter en tant que leader et partenaire de choix dans l'industrie.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe de direction talentueuse et dynamique de Richter et de mettre à profit mon expertise en finance et en investissement pour aider les familles et les propriétaires d'entreprise à atteindre leurs objectifs d'affaires, familiaux et financiers. C'est une belle occasion de collaborer et d'innover ensemble, et je me réjouis de pouvoir mettre à contribution mes compétences et mes connaissances pour assurer la réussite de nos clients actuels et futurs », a ajouté Anik Lanthier, Cheffe des investissements, Bureau familial Richter et associée chez Richter.

LA CROISSANCE REMARQUABLE DE RICHTER ET SON SUCCÈS DANS LE MARCHÉ

Richter poursuit sa trajectoire impressionnante de croissance, consolidant son positionnement en tant que premier et unique Bureau Familial | d'Affaires au Canada qui répond aux besoins d'affaires et familiaux des propriétaires d'entreprise prospères et élargissant rapidement sa présence dans le marché de Toronto. À ce titre, Richter a également le plaisir d'annoncer l'arrivée de Joe Triolo en tant que nouvel associé. Au cours de sa carrière, Joe Triolo a tissé des liens étroits avec ses clients et les a aidés à établir des orientations stratégiques, des objectifs solides et à aligner tous leurs intérêts. En tant que leader chevronné, Joe possède une vaste expérience en audit et en fiscalité et une grande maîtrise des structures de bureau familial et de la planification fiscale.

De plus, Richter est fier d'annoncer la nomination de deux vice-présidents chevronnés au poste d'associé : Nancy Tavoukdjian et Nicolas Ravary-Cossette. Nancy Tavoukdjian s'est jointe à Richter en 2014. Elle a développé une compréhension et une approche approfondies des placements complexes dans les domaines de la fiscalité et de la comptabilité. Elle joue un rôle déterminant dans la croissance et la réussite de l'équipe Services du bureau familial où elle dirige la mise en œuvre, le soutien et la gestion des services de bureau familial pour les familles très fortunées. Nicolas Ravary-Cossette a une approche novatrice et une compréhension approfondie des lois fiscales. Il se spécialise dans l'aide aux clients au niveau des opérations d'acquisition ou de désinvestissement en mettant l'accent sur la vérification diligente et la planification fiscale. Il soutient également les entrepreneurs dans la planification fiscale de leur entreprise en vue d'une expansion aux États-Unis. L'arrivée de ces nouveaux associés est en droite ligne avec l'engagement du cabinet visant à développer ses talents exceptionnels et positionne Richter pour un succès continu sur le marché.

« C'est une excellente nouvelle pour Richter, l'année 2024 est bien entamée et ce n'est que le début. Je suis enthousiaste à l'idée de l'année extraordinaire qui attend notre cabinet et je suis convaincu que nos efforts collectifs mèneront à des réalisations sans précédent et viendront solidifier le positionnement unique de Richter sur le marché et la valeur incomparable que nous apportons aux entrepreneurs et à leur famille », a conclu Tasso Lagios, associé directeur de Richter.

À PROPOS DE RICHTER

Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

À PROPOS DES NOUVEAUX ASSOCIÉS

Anik Lanthier, M.Sc, CFA, associée, cheffe des investissements, gestionnaire de portefeuilles

Anik Lanthier compte 25 ans d'expérience reconnue dans le secteur des finances et des placements. Elle a occupé plusieurs postes de direction chez Investissements PSP, l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions du Canada comptant plus de 200 G$ d'actifs sous gestion, et Fiera, une société ouverte dont la direction compte plus de 180 G$ d'actifs sous gestion. Sa vaste expérience comprend la supervision, la conception et la croissance de portefeuilles, la démonstration d'une capacité exceptionnelle à composer avec des conditions de marché dynamiques et l'accès à des stratégies de placement de calibre mondial tout en mettant l'accent sur la croissance durable des talents. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de mettre à profit le réseau mondial de gestionnaires de placements de Richter et d'élargir le cadre institutionnel pour répondre aux réalités changeantes des familles et des propriétaires d'entreprise.

Joe Triolo, CPA, associé

Au cours de sa carrière, Joe Triolo a tissé des liens étroits avec ses clients et les a aidés à établir des orientations stratégiques, des objectifs solides et à aligner tous leurs intérêts. En tant que leader chevronné, Joe possède une grande expérience en audit et en fiscalité. Il se spécialise dans les mandats complexes et résout avec finesse les questions entourant la restructuration de dettes, la rémunération à base d'actions et les regroupements d'entreprises. De plus, Joe a également une grande expérience en ce qui concerne les structures de bureaux familiaux et la planification fiscale.

Nancy Tavoukdjian, CPA, PI. Fin, associée

Elle s'est jointe à Richter en 2014 et aux Services de bureau familial en 2016, où elle a joué un rôle déterminant dans sa croissance et sa réussite. Elle est maintenant vice-présidente de la plateforme de bureau familial de Richter, où elle dirige la mise en œuvre, le soutien et la gestion des services de bureau familial pour les familles très fortunées. Nancy a développé une compréhension et une approche approfondies des placements complexes dans les domaines de la fiscalité et de la comptabilité. Elle veille également à l'intégration et à l'optimisation des questions financières comme la fiscalité, la comptabilité, la gestion du patrimoine, la gestion financière et la stratégie, les successions et la planification de la prochaine génération, la philanthropie et la gouvernance.

Nicolas Ravary-Cossette, CPA, D.E.S.S., FISC, associé

Nicolas est un professionnel déterminé qui se dépasse pour répondre aux besoins de ses clients. Il est connu pour son approche novatrice et sa compréhension approfondie des lois fiscales. Fort d'une expérience diversifiée, Nicolas est spécialisé dans l'aide aux clients au niveau des opérations d'acquisition ou de désinvestissement en mettant l'accent sur la vérification diligente et la planification fiscale. Il soutient également les entrepreneurs dans la planification fiscale de leur entreprise en vue d'une expansion aux États-Unis et offre des solutions fiscales adaptées aux familles qui cherchent à immigrer aux États-Unis.

Renseignements: ou des demandes des médias, veuillez communiquer avec : Isabelle Famery, Gestionnaire en communication, Richter, 514-824-1761, [email protected]