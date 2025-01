MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Richter a le plaisir d'annoncer la nomination de Sarah Benammar, Dominique Loiseau, Derek Mior, Shahaf Ozgaon, Luciano Renda en tant que nouveaux associés. Par ailleurs, la firme est ravie d'accueillir Matthew Fantauzzi en tant qu'associé, renforçant ainsi son expertise multidisciplinaire et son leadership axé sur les besoins de ses clients.

Ces nominations reflètent l'engagement de Richter à offrir des solutions novatrices et à favoriser une réussite durable pour les entrepreneurs, leurs familles et nos clients privés les plus prospères du Canada depuis près d'un siècle. Chaque nouvel associé apporte une expertise unique et un engagement indéfectible à accompagner les clients dans la gestion des défis complexes à l'intersection des affaires et de la famille.

« Ces accomplissements témoignent du talent exceptionnel et du leadership au sein de notre cabinet. Nos nouveaux associés incarnent pleinement les valeurs fondamentales de Richter et font preuve d'un engagement indéfectible à créer de la valeur pour nos clients, nos équipes et notre communauté. Leurs contributions renforcent notre position en tant que conseillers de confiance et je suis convaincu que leur leadership jouera un rôle déterminant dans l'avenir prometteur de Richter », a déclaré Tasso Lagios, associé directeur chez Richter.

À propos des nouveaux associés

Sarah Benammar, CPA, LL.M. Fisc.

Sarah se spécialise en planification fiscale sur mesure, proposant des solutions claires et pratiques pour aider les entrepreneurs à prendre des décisions éclairées. Ses domaines d'expertise incluent les opérations commerciales, les transactions d'achat de de vente, la planification successorale et la gestion du patrimoine. Sarah intègre harmonieusement les valeurs familiales aux objectifs d'affaires et joue un rôle clé dans les initiatives de formation, de recrutement et de rétention chez Richter.

Matthew Fantauzzi, CPA

Reconnu pour son approche humaine et son engagement envers les propriétaires d'entreprises et leurs familles, Matthew les aide à prendre des décisions financières éclairées. Expert des transactions de cession, il conseille en matière de vente d'entreprises, de planification successorale et de transitions intergénérationnelles de patrimoine. Sa capacité à simplifier des situations financières complexes et à aligner les stratégies avec les objectifs des clients fait de lui un partenaire précieux dans leur parcours.

Dominique Loiseau, CPA

Dominique possède une vaste expérience en consultation et certification, avec un accent sur les secteurs de la fabrication, de la distribution, de la santé et de l'immobilier. Reconnu pour ses compétences analytiques et sa capacité à résoudre des problèmes, il excelle dans la gestion de mandats complexes et de transactions majeures, apportant des recommandations à forte valeur ajoutée. Sa rigueur, son organisation et sa maîtrise des budgets serrés et des échéanciers stricts font de lui un conseiller de confiance.

Derek Mior, CPA

Fort de plus de dix ans d'expertise en conformité et en conseil fiscal aux États-Unis, Derek offre des solutions novatrices adaptées aux clients exerçant des activités aux États-Unis. Grâce à son approche collaborative et son leadership, il s'est perfectionné en fiscalité corporative et personnelle, en restructuration, en planification successorale et en contrôle diligent. Son professionnalisme et son dévouement lui ont valu le respect de ses clients et de ses pairs.

Shahaf Ozgaon, CPA

Shahaf est un conseiller de confiance pour ses clients entrepreneurs, reconnu pour son calme, son écoute et son dévouement. Expert en missions de certification et de consultation, il guide ses clients en matière de planification fiscale, d'efficacité opérationnelle, de soutien aux transactions, et d'identification des risques et opportunités d'affaires. Son approche structurée et créative favorise la collaboration et offre des résultats exceptionnels, tout en encadrant la prochaine génération de professionnels.

Luciano Renda, CPA, CFA, CBV

Luciano joue un rôle clé dans le conseil en transactions, accompagnant des entreprises, des fonds de capital-investissement, des bureaux familiaux et des institutions financières aux États-Unis et au Canada. Expert dans la gestion de transactions complexes, il se spécialise dans l'évaluation de la qualité des bénéfices, le fonds de roulement, l'assistance aux vendeurs et les conventions d'achat-vente. Avec une expérience solide dans divers secteurs, Luciano apporte des analyses stratégiques essentielles pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs.

Alors que la firme continue d'innover et de croître, ces leaders guideront Richter vers son prochain siècle de succès.

À propos de Richter :

Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

SOURCE Richter

Pour toute demande médiatique, veuillez contacter : Teresa Chimienti, Directrice, Marketing & Développement des affaires, [email protected]