Un sommaire de marché par Richter

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Alors que l'instabilité commerciale mondiale s'intensifie en raison de la hausse des tarifs douaniers américains, les fabricants et distributeurs alimentaires canadiens prennent des mesures rapides et ciblées pour en atténuer les répercussions : augmentation des coûts, perturbation des chaînes d'approvisionnement et incertitude transfrontalière. C'est ce que révèle un sommaire sur l'état du secteur agroalimentaire au Canada, publié par Richter. Issu d'échanges avec des leaders chevronnés de l'industrie, celui-ci met en lumière les défis additionnels auxquels font face des entreprises déjà en pleine reprise post-pandémie.

En réponse, bon nombre d'entre elles adaptent leurs stratégies en renégociant leurs ententes fournisseurs, en diversifiant leurs sources d'approvisionnement et en ajustant leurs modèles de tarification.

« Les tarifs douaniers exercent une pression inflationniste et créent une volatilité accrue, précisément au moment où nous retrouvons une certaine stabilité », souligne un distributeur de services alimentaires interrogé par Richter. « Plusieurs entreprises intègrent désormais des clauses tarifaires et changent entièrement de fournisseurs. »

Principales observations de Richter :

Diversification des sources d'approvisionnement : Les entreprises réduisent leur dépendance envers les intrants américains en explorant des fournisseurs canadiens, européens et asiatiques. Un manufacturier du secteur des boissons constate : « Environ 40 % de nos matières premières provenaient des États-Unis; nous visons une réduction à 20 %. Nous avons identifié des fournisseurs canadiens offrant des coûts à 60-70 % des prix américains, avec de meilleurs délais. »

Les entreprises réduisent leur dépendance envers les intrants américains en explorant des fournisseurs canadiens, européens et asiatiques. Un manufacturier du secteur des boissons constate : « Environ 40 % de nos matières premières provenaient des États-Unis; nous visons une réduction à 20 %. Nous avons identifié des fournisseurs canadiens offrant des coûts à 60-70 % des prix américains, avec de meilleurs délais. » Renégociation des contrats fournisseurs : Plusieurs opérateurs ont revu leurs ententes afin d'y inclure des rabais de volume, des conditions de prix flexibles et des mécanismes de partage du risque. Un leader du secteur de la transformation des viandes confie : « Nous avons obtenu des remises sur le volume et de meilleures conditions avec nos fournisseurs clés. »

: Plusieurs opérateurs ont revu leurs ententes afin d'y inclure des rabais de volume, des conditions de prix flexibles et des mécanismes de partage du risque. Un leader du secteur de la transformation des viandes confie : « Nous avons obtenu des remises sur le volume et de meilleures conditions avec nos fournisseurs clés. » Gestion des coûts d'intrants : Certains ajustements au niveau des matériaux et des formats de produits permettent d'atténuer les effets de l'inflation, sans transformation opérationnelle majeure.

Certains ajustements au niveau des matériaux et des formats de produits permettent d'atténuer les effets de l'inflation, sans transformation opérationnelle majeure. Augmentations de prix sélectives : Des stratégies tarifaires à paliers et par UGS (SKU) sont mises en œuvre afin d'équilibrer la récupération des coûts et la sensibilité des clients. « Nous avons adopté une tarification à deux niveaux : absorption sur les produits haut de gamme, répercussion sur les produits de base », note un important transformateur de viande.

Des stratégies tarifaires à paliers et par UGS (SKU) sont mises en œuvre afin d'équilibrer la récupération des coûts et la sensibilité des clients. « Nous avons adopté une tarification à deux niveaux : absorption sur les produits haut de gamme, répercussion sur les produits de base », note un important transformateur de viande. Ajustements opérationnels : Pour faire face aux perturbations logistiques et à l'augmentation des coûts de transit, certaines entreprises renforcent leurs stocks de sécurité et augmentent leur capacité d'entreposage. Un distributeur de fruits de mer précise : « Nous maintenons généralement un inventaire de sécurité d'environ huit semaines. Nous avons maintenant étendu cela à dix semaines. » Toutefois, cette approche soulève aussi des préoccupations liées aux coûts d'entreposage, qui pourraient réduire davantage les marges si elle n'est pas gérée avec soin.

Malgré ces réponses tactiques, Richter souligne la nécessité pour le secteur de mettre en place une réponse stratégique à long terme afin de bâtir une réelle résilience face à l'instabilité commerciale persistante. Six actions prioritaires sont recommandées :

Diversifier stratégiquement les sources d'approvisionnement Restructurer les opérations transfrontalières Investir dans les outils de prévision et de scénarisation Repenser les modèles de tarification et les stratégies commerciales Explorer de nouveaux marchés, tant au pays qu'à l'international Évaluer l'intégration verticale pour les intrants critiques

« Les perturbations liées aux tarifs ne sont plus temporaires, c'est une transformation structurelle », peut-on lire dans le sommaire. « Les entreprises alimentaires canadiennes doivent transformer de manière proactive leurs chaînes d'approvisionnement, leurs stratégies de tarification et leur positionnement sur les marchés si elles veulent prospérer dans ce nouvel environnement. »

Pour lire l'article complet, cliquez ici.

À propos de Richter

Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

SOURCE Richter

